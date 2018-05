Handball Göppingen mit Druck im Derby gegen den TVB

Stuttgart / Manuela Harant

Sportlich ist die Saison in der Handball-­Bundesliga sowohl für den TVB Stuttgart (Tabellen-14.) als auch für Frisch Auf Göppingen (10.) so gut wie gelaufen. Dass das Derby heute um 19 Uhr in der Stuttgarter Porsche-Arena dennoch eine gewisse Brisanz bietet, zeigen jedoch die erwarteten Zuschauerzahlen. Nur noch rund 500 Tickets sollen laut Gastgeber TVB Stuttgart an der Abendkasse verfügbar sein.

Dabei gilt das Derby vor allem als Nagelprobe für Frisch-Auf-Trainer Rolf Brack, der nach dem Verpassen der internationalen Ränge und dem enttäuschenden Platz vier im EHF-Pokal besonders im Fokus steht. Zur Erinnerung: Nach der 21:23-Niederlage im Hinspiel-Derby musste der damalige Coach Magnus Andersson gehen.