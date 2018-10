Handball Gerhausens Aufholjagd bleibt unbelohnt

Gerhausen / swp

Der TV Gerhausen hat nach dem klaren 21:31 in Langenau erneut verloren. Beim bis gestern noch sieglosen HV RW Laupheim unterlag das Team von Trainer Jochen Trinkner nach schwacher erster Hälfte (10:16) und anschließender Aufholjagd mit 27:30. In den ersten zehn Minuten gelang den Gästen lediglich ein Treffer durch Patrick Maier, Laupheim zog auf 5:1 davon. Wie bereits in der abgelaufenen Saison hatte der TV erhebliche Probleme mit dem neunfachen Torschützen Kenan Durakovic. 20 Minuten vor dem Ende führte der HV mit 24:17 und wenig deutete auf ein enges Spiel hin, zumal Uwe Mayer in der 49. Minuten seine dritte Zeitstrafe erhielt. Doch Gerhausen gab nicht auf und konnte durch Jannis Brinz tatsächlich bis auf zwei Tore (25:27) verkürzen (56.). Doch mit zwei Treffern in Serie sorgten die Hausherren für die Vorentscheidung. Am Wochenende ist Gerhausen in der Württembergliga spielfrei, bevor es dann nach Herbrechtingen geht.

Tore Gerhausen: P. Mayer 7/7, Dück 6, J. Brinz 5, Bux 3, H. Brinz, P. Maier je 2, Sauter, Sigg je 1.