Die Handballer der TSG Söflingen starten mit zwei Teams im HVW-Pokal. Die HSG Langenau/Elchingen und der TV Gerhausen meiden den Pokal dagegen. Es ist der inoffizielle Saisonstart in der Handballregion: Kurz bevor es in den Ligen richtig losgeht, kämpfen 30 Mannschaften in der ersten Runde des HVW-Pokals der Männer ums Weiterkommen. Die HSG Schönbuch steht mit einem Freilos schon im Achtelfinale. Das macht 31 Pokalteilnehmer – nur 31....