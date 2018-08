Handball Für Gastgeber Heiningen bleibt nur Rang vier

Heiningen / SWP

Einen Vorgeschmack auf die Hallensaison mit vielen Derbys in der Württembergliga gab es beim 15. Sparkassen-Cup des TSV Heiningen, den erstmals Württembergligist SKV Unterensingen gewann.

In der Gruppe A begann der TSV Heiningen gegen den Ligakonkurrenten TSV Deizisau. Erst kurz vor Schluss setzte sich der Gastgeber ab und konnte das Spiel mit 11:9 für sich entscheiden. Oberligist TSV Zizishausen hatte keine Mühe gegen den Landesligisten HSG Dietmannsried/Altusried aus Bayern und siegte mit 16:8. Auch der TSV Heiningen gewann deutlich gegen die HSG Dietmannsried/Altusried (16:7), der TSV Zizishausen ging gegen den TSV Deizisau mit einem 15:10-Sieg vom Platz. Somit kam es zum entscheidenden Spiel zwischen dem TSV Heiningen und dem TSV Zizishausen um den Einzug ins Finale. Von Anfang an führte der TSV Zizishausen, jedoch gab der Gastgeber nicht auf und ging beim 10:9 erstmals in Führung. Die cleveren Gäste nutzten eine Schwächephase des TSV Heiningen aus, gingen mit 12:10 wieder in Führung und gewannen mit 17:12. Im letzten Spiel der Gruppe A setzte sich der TSV Deizisau gegen die HSG Dietmannsried/Altusried mit 14:10 durch.

Im ersten Spiel der Gruppe B, der vier Württembergligisten angehörten, siegte der SKV Unter­ensingen mit 17:14 gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf. Zwischen dem TSB Schwäbisch Gmünd und dem TSV Alfdorf/Lorch entwickelte sich die erwartet enge Partie. Schließlich gab es bei abwechselnder Führung und einem ansehnlichen Spiel mit einem 12:12 ein gerechtes Unentschieden. Relativ mühelos gewann der TSB Schwäbisch Gmünd mit 14:9 gegen die HSG Wi/Wi/Do. Der TSV Alfdorf/Lorch ließ gegen den SKV Unterensingen ebenfalls nichts anbrennen und siegte verdient mit 17:14. Somit musste in den letzten beiden Spielen die Entscheidung über die Teilnahme am Finale oder am Spiel um Platz drei fallen. In einer hitzigen Partie mit abwechselnder Führung gewann der SKV Unterensingen mit einem sehenswerten Treffer von Rechtsaußen in letzter Sekunde mit 14:13 gegen den TSB Schwäbisch Gmünd. Für eine Finalteilnahme benötigte der TSV Alfdorf/Lorch unbedingt einen Sieg gegen die HSG Wi/Wi/Do, schied jedoch nach abwechselnder Führung knapp mit einer 11:12-Niederlage unerwartet aus dem Turnier aus. Somit stand Gmünd im kleinen Finale und der SKV Unterensingen im Finale.

Im Spiel um Platz drei hatte der TSB Schwäbisch Gmünd in einer von beiden Seiten abwehrdominierten Partie keine große Mühe gegen den TSV Heiningen und siegte souverän mit 10:7. Im Finale zwischen dem TSV Zizishausen und dem SKV Unterensingen ging der TSV schnell über ein 7:1 mit 8:3 in Führung. Der SKV bäumte sich nochmals auf, kam zum 10:10 heran und gewann nach großartigem Kampf erstmals das Turnier des TSV Heiningen.

Zum besten Torschützen des Turniers wurde der Zizishausener Cornelius Maas mit 23 Treffern gekürt, der auch durch sehenswerte Aktionen immer wieder glänzte. Als bester Torhüter wurde Kai Augustin, ebenfalls aus Zizishausen, von allen Trainern gewählt.

Platzierungen: 1. SKV Unterensingen, 2. TSV Zizishausen, 3. TSB Schwäbisch Gmünd, 4. TSV Heiningen, 5. TSV Alfdorf/Lorch, 6. TSV Deizisau, 7. HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf, 8. HSG Dietmannsried/Altusried.