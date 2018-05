Handball FSG-Frauen in der Fremde

Donzdorf / Pr.

Für die Frauen der FSG Donzdorf/Geislingen beginnt am Sonntag die Mission Klassenerhalt. Im Relegations-Hinspiel muss der Oberligist um 17 Uhr bei der HSG Leinfelden-Echterdingen antreten. Die endgültige Entscheidung fällt dann am Donnerstag, 31. Mai, 17 Uhr beim Rückspiel in der Lautertalhalle.

Leinfelden-Echterdingen beendete die Saison der Württemberg­liga Süd als Tabellenzweiter und erreichte die Relegation nach einer erfolgreichen Qualifikation mit zwei Siegen gegen den Nord- Zweiten SF Schwaikheim (24:21 und 29:25). In der Württembergliga beeindruckte die HSG mit ihrem überaus erfolgreichen Angriffsspiel, das zu 752 Toren in den 24 Punktspielen führte. Echterdingens Trainer Klaus Hüppchen steht in der nächsten Saison auf jeden Fall in der Oberliga Baden- Württemberg am Spielfeldrand, denn er wird neuer Trainer bei Frisch Auf Göppingen II. Pr.