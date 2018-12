Handball Frisch Auf: Keine Zeit zum Wunden lecken

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Wie nah Freud und Leid im Sport beieinander liegen, mussten die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen am Mittwochabend in Magdeburg wieder einmal am eigenen Leib erfahren: Während die Gastgeber von Liga-Rivale SCM sich von den mehr als 6000 Zuschauern in der Getec-Arena nach dem 40:27-Sieg über die Grün-Weißen und dem damit verbundenen Einzug ins Final Four des DHB-Pokals feiern ließen, mussten die Göppinger von einer Handvoll Fans, die den weiten Weg nach Sachsen-Anhalt auf sich genommen hatten, getröstet werden.

„Das war ein ganz schwaches Spiel von uns“, sagte ein enttäuschter Frisch-Auf-Torwart Primoz Prost, „wir waren von der ersten Minute an nicht so präsent, wie wir es hätten sein müssen. Und wenn Magdeburg mal mit fünf, sechs Toren vorn ist, dann ist es schwer zurückzukommen.“

So erging es Prosts Mannschaft, die schon nach einer Viertelstunde einer Sechs-Tore-Führung der Gastgeber hinterherlaufen musste. Der Höhepunkt in dieser Phase war ein von Michael Damgaard eingeleiteter und von Routinier Robert Weber vollendeter Kempa-Trick zum 11:5 (16. Minute).

„Wir hatten uns zwar einen Plan zurechtgelegt, aber wir konnten ihn zu keinem Zeitpunkt umsetzen“, befand Prost. Der Druck des SCM war zu groß. Sein Trainer Hartmut Mayerhoffer sprach nach der Partie bei den favorisierten Magdeburgern von „einer bitteren Niederlage, die vollkommen verdient“ war. „In unserem Angriffsspiel hat es gehakt und in der Abwehr haben wir nicht wie sonst mit der nötigen Aggressivität gespielt. Außerdem hat uns die Frische gefehlt, aber das soll keine Entschuldigung sein“, hielt der Frisch-Auf-Trainer fest. Dennoch war die unterschiedlich lange Vorbereitungszeit auf das so wichtige Pokalspiel Gesprächsthema nach der Partie. Während die Magdeburger ihr letztes Pflichtspiel vor zwei Wochen bestritten hatten, hatten die Göppinger noch die Bundesligapartie am Sonntag in Minden und die damit verbundenen Reisestrapazen in den Knochen.

„Natürlich waren wir müde“, gestand Torhüter Prost. Ähnlich äußerte sich auch der ehemalige Magdeburger Nemanja Zelenovic. Für den Serben waren die vielen technischen Fehler seiner Mannschaft und das überragende Spiel des Gegners in der Abwehr und auf der Torwartposition ausschlaggebend für die Göppinger Niederlage. „Das war heute einfach nicht unser Tag. So ist das Leben. Wir müssen uns jetzt auf die nächsten Spiele konzentrieren“, fordert der Linkshänder, der vor dieser Spielzeit von der Elbe an die Fils gewechselt ist.

Die nächste Aufgabe lässt für die Frisch-Auf-Akteure nicht lange auf sich warten: Bereits am Sonntag tritt die Mayerhoffer-Sieben in der Bundesliga bei der TSV Hannover-Burgdorf an (Anwurf um 16 Uhr/live auf Sky Sport HD 4). Deshalb habe man auf Göppinger Seite keine Zeit, um Trübsal zu blasen, stellte der Frisch-Auf-Coach fest: „Das einzig Gute an dieser Niederlage ist – sofern es bei Niederlagen überhaupt etwas Gutes gibt –, dass wir am Sonntag direkt wieder spielen.“ Allerdings wird sich die Mannschaft deutlich steigern müssen.