Die 5200 Handball-Fans in der Göppinger EWS-Arena – Besucherrekord in dieser Saison – trauten in den ersten 30 Minuten der Partie zwischen Frisch Auf und Bundesliga-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt ihren Augen nicht: Dank einer überragenden Abwehrleistung konnte der Gastgeber den hohen Favoriten in Schach halten und lag zur Pause völlig überraschend mit 10:9 vorn.

„Wir hätten sogar noch ein, zwei Tore höher führen müssen“, befand Rechtsaußen Marco Rentschler. Den Göppingern gelang es, das schnelle Spiel der Flensburger mit aggressivem Abwehrspiel früh zu unterbinden und selbst Akzente zu setzen. „Wie wir in der ersten Hälfte in der Abwehr gespielt haben, das war schon überragend. Auf diesem Niveau geht es kaum besser“, freute sich Sebastian Heymann. Der 21-jährige Kapitän der Junioren-Nationalmannschaft musste ebenso wie beim 32:23-Erfolg bei den Eulen Ludwigshafen den Alleinunterhalter im linken Rückraum spielen, da Ivan Sliskovic wegen einer Virusinfektion wieder passen musste. Heymann machte seine Sache trotz einiger technischer Fehler erneut gut und war mit sieben Toren bester Schütze seines Teams.

Doch zu Beginn des zweiten Abschnitts zeigten die Grün-Weißen zum Leidwesen ihres Anhangs ihr zweites Gesicht und schenkten die Pausenführung schnell her: Aus einem 9:10-Rückstand machten die Norddeutschen binnen neun Minuten eine 18:13-Führung. Mehrere technische Fehler und vier Paraden von Gästekeeper Benjamin Buric brachten die in dieser Phase unkonzentriert wirkenden Göppinger um einen möglichen Überraschungserfolg.

„Wir haben den Anfang der zweiten Halbzeit verschlafen“, sagte Kreisläufer Kresimir Kozina. „In der Abwehr haben wir nicht mehr aggressiv genug und im Angriff nicht so geduldig gespielt“, ergänzte Kapitän Tim Kneule. Trotz des Neun-Minuten-Blackouts lobte Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer sein Team. „Wir haben in der ersten Halbzeit extrem viel investiert und leidenschaftlich verteidigt. Dann verlieren wir das Spiel innerhalb von neun Minuten. Aber wir haben uns danach nicht hängen lassen. Insgesamt war die Qualität der SG über das gesamte Spiel gesehen für uns zu hoch.“

Zumindest für den zweiten Durchgang traf dies uneingeschränkt zu. Entsprechend zufrieden war Gästetrainer Maik Machulla. „In der zweiten Halbzeit haben wir unser wahres Gesicht gezeigt, das macht mich stolz. Wir haben entschlossener, klarer und mit viel mehr Mut gespielt. Die Führung hat uns dann die nötige Sicherheit gegeben.“

An der Spitze der Tabelle geht der Titelkampf zwischen Meister Flensburg und Rekordmeister THW Kiel weiter. Durch den Sieg in Göppingen verteidigte Flensburg seinen Vier-Punkte-Vorsprung vor den Kielern.

Frisch Auf Göppingen: Rebmann, Prost (ab 42.); Kneule (1), Rit­terbach (1), Damgaard, Heymann (7), Bagersted (1), Peric (1), Sörensen (2), Schiller (6/2), Rentschler, Schöngarth, Zelenovic (2), Ko­zina (2).

SG Flensburg-Handewitt: Buric, Bergerud (n.e.); Karlsson, Golla, Jensen (2), Glandorf (5), Svan (4), Wanne (4/2), Jeppsson, Jöndal, Steinhauser, Zachariassen (1), Johannessen (1), Gottfridsson (4), Lauge (7), Röd.

Schiedsrichter: Geipel/Helbig (Leipzig/Landsberg).

Zeitstrafen: 6:6 Minuten.

Zuschauer: 5200.