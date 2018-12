Viertelfinale Frisch Auf will Pokalfluch besiegen

Frisch Auf will Pokalfluch besiegen

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Wenn man Marcel Schiller, Linksaußen von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen, nach den bislang erreichten sportlichen Ergebnissen seines Teams im DHB-Pokal fragt, reagiert der lang gediente Profi gereizt. „Wir sind in den letzten Jahren immer im Viertelfinale gegen eine Spitzenmannschaft ausgeschieden. Das nervt. Ich habe die Schnauze voll“, sagte der 27-Jährige vor dem heutigen Viertelfinalspiel beim favorisierten SC Magdeburg (Anwurf um 19 Uhr).

Seit 2011, als die Göppinger letztmals am Endrundenturnier im nationalen Pokalwettbewerb teilnahmen, versuchen sie vergeblich, erneut ins Final Four einzuziehen. Gleich vier Mal scheiterten die Grün-Weißen in den vergangenen vier Jahren erst in der Runde der letzten Acht, zwei Mal davon, 2015 und 2016, kegelte der SC Magdeburg Frisch Auf aus dem Wettbewerb.

Das soll sich heute nicht wiederholen. „Wenn man die Chance hat, ins Final Four einziehen zu können, muss man alles reinlegen, was man kann“, fordert Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer von seinen Spielern hundertprozentigen Einsatz.

Bei der Auslosung Mitte Oktober, so der Göppinger Übungsleiter, dachte man, dass das Viertelfinalspiel zwischen dem Champions-League-Sieger von 2002 und der Mannschaft um Kapitän Tim Kneule eine klare Angelegenheit werden würde. Die Magdeburger begeisterten damals mit Tempohandball vom Feinsten die ganze Bundesliga und waren mittendrin im Meisterschaftskampf. Die Göppinger hingegen befanden sich damals nach Niederlagen gegen Bietigheim, Lemgo und Melsungen in einer sportlichen Krise. So war es auch kein Wunder, dass sich der Magdeburger Trainer Bennet Wiegert über Whatsapp bei Losfee Dominik Klein für das vermeintlich leichte Heimlos bedankte.

Heute sehen die Vorzeichen allerdings etwas anders aus: Frisch Auf kommt mit der Empfehlung von fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen an die Elbe, der SCM hingegen schied im EHF-Pokal überraschend gegen den von Ex-Frisch-Auf-Coach Magnus Andersson trainierten FC Porto aus und verlor anschließend in der Bundesliga sowohl gegen Frisch Auf (28:29) als auch bei Pokalsieger Rhein-Neckar-Löwen (22:28) und hat sich damit auch aus dem Titelrennen verabschiedet.

Mut schöpft der Tabellen-Achte Göppingen (18:16 Punkte) vor der Partie bei den viertplatzierten Bördestädtern (26:8 Punkte) vor allem auf Grund des überraschenden Auswärtserfolges vor drei Wochen in der Getec-Arena. „Die Magdeburger sind zwar der Favorit, weil sie ein Heimspiel und über die bisherige Runde gesehen eine starke Leistung gezeigt haben“, so Frisch-Auf-Coach Mayerhoffer, „aber auch dieses Spiel muss erstmal gespielt werden, und wir haben gezeigt, dass wir in Magdeburg gewinnen können.“ Auf der anderen Seite werde der SCM aber auf Revanche brennen, glaubt der Göppinger Trainer.

In seiner ruhmreichen Geschichte hat Frisch Auf Göppingen zwar elf Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen – der letzte Titel stammt aus dem Jahre 1972 –, der DHB-Pokal, der allerdings erst seit 1975 ausgetragen wird, fehlt den Grün-Weißen noch in ihrer Vitrine. Für Mayerhoffer liegt dieser Gedanke jedoch in weiter Ferne: „Soweit wollen wir noch nicht schauen. Magdeburg ist eine hohe Hürde. Ein Sieg wäre nur der erste Schritt Richtung Titel.“

In Sachsen-Anhalt kann der Göppinger Trainer auf denjenigen Kader zurückgreifen, der am Sonntag bei GWD Minden einen 29:28-Erfolg gefeiert hat. Zusätzlich stieg Rechtsaußen-Talent Axel Goller gestern Vormittag in den Mannschaftsbus.

Während die Göppinger nur zwei Tage Pause haben, konnten sich die Magdeburger zwölf Tage lang auf die Partie vorbereiten.