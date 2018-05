Handball Frisch Auf verliert auch Spiel um Platz drei

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Titelverteidiger Frisch Auf kassierte im Spiel um Platz drei gegen Bundesliga-Konkurrent und Final-Four-Gastgeber SC Magdeburg eine hohe 25:35 (15:16)-Niederlage. Die Göppinger mussten auf die beiden verletzten Rückraumspieler Jens Schöngarth und Daniel Fontaine verzichten und lagen schnell mit fünf Toren in Rückstand (3:8/11. Minute). Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs fing sich die Mannschaft und ging nur mit einem 15:16-Rückstand in die Kabine. In Abschnitt gelang den Grün-Weißen in der 35. Minute sogar die 17:16-Führung durch Sebastian Heymann. Danach verließen die ersatzgeschwächten Göppinger die Kräfte, so dass das Team von Trainer Rolf Brack bis zur Schlusssirene mit 25:35 unterging. Beste Torschützen der Begegnung waren die beiden Magdeburger Matthias Musche sowie der künftige Göppinger Nemanja Zelenovic mit jeweils neun Treffern.