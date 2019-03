Mit einer bärenstarken Leistung in der zweiten Hälfte haben sich die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen eindrucksvoll für die zuletzt schwachen Vorstellungen rehabilitiert und gewannen bei EHF-Pokalsieger Füchse Berlin völlig unerwartet mit 33:29 (13:15). Damit verschärfte die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer die Krise bei den Hauptstädtern, die in diesem Jahr nur zwei von sechs Spielen für sich entscheiden konnten.

„Was die Jungs heute gearbeitet haben, war großartig“, lobte der Göppinger Coach seine Mannen, „vom Einsatz, von der Moral und von der Mentalität her war das das, war ich von meiner Mannschaft erwarte.“

Von Beginn an machten die Göppinger, die seit mehr als einen Monat auf einen Sieg warten, einen konzentrierten Eindruck und führten rasch mit 4:1. Den Drei-Tore-Vorsprung hielten die Gäste bis zum Treffer von Marcel Schiller, mit 8/3 Toren bester Göppinger Schütze, zum 9:6 in der 17. Minute. Inzwischen hatte Füchse-Trainer Velimir Petkovic auf eine 5:1-Abwehrformation umgestellt, was Frisch Auf zusehends Probleme bereitete. Außerdem schlichen sich jetzt mehrere technische Fehler ins Göppinger Spiel ein, weshalb die Berliner eine 6:0-Serie zur eigenen 12:9-Führung hinlegen konnten. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand ging es in die Kabine (13:15).

In Abschnitt zwei profitierten die Gäste zunächst von einigen Fehlern im Aufbauspiel des EHF-Pokalsiegers und rissen die Führung wieder an sich (17:15/35.). Gestützt auf den starken Keeper Primoz Prost, der zu Beginn der zweiten Hälfte für Daniel Rebmann eingewechselt wurde, und eine hochkonzentriert agierende Abwehr bekamen die Grün-Weißen die Partie gegen zunehmend nervöser werdende Berliner immer besser in den Griff. „Wir wollten nach dem schwachen Spiel gegen den Bergischen HC zeigen, dass unsere Einstellung stimmt. Das hat geklappt. In der zweiten Halbzeit haben wir Charakter gezeigt“, freute sich ein erschöpfter Frisch-Auf-Abwehrchef Jacob Bagersted. Im Angriff erwiesen sich Schiller, Linkshänder Nemanja Zelenovic (7 Tore) und Co. als treffsichere Schützen. In der 48. Minute stellte Kreisläufer Kresimir Kozina auf 26:20, die bis dato höchste Führung der Gäste. Damit war die Begegnung gegen die verunsichert wirkenden Berliner entschieden.

Füchse-Trainer Velimir Petkovic, der neuneinhalb Jahre lang die Frisch-Auf-Profis trainiert hatte, ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht: „Ich stehe unter Schock. Wir haben zu Hause 20 Tore in einer Halbzeit kassiert und uns damit blamiert. Ich ­schäme mich. Jeder muss sich schämen.“

Füchse Berlin: Heinevetter (1.-40., ab 47.), Semisch; Wiede (4), Elisson (8), Holm (1), Struck, Lindberg (6/5), Zachrisson (1), Simak (1), Schmidt (2), Matthes (1), Reissky, Marsenic (2), Drux (3).

Frisch Auf Göppingen: Rebmann (1.-30.), Prost; Kneule (3), Ritterbach (n.e.), Damgaard (n.e.), Heymann (4), Bagersted, Peric, Sliskovic (6), Sörensen, Schiller (8/3), Rentschler (2), Schöngarth, Zelenovic (7), Kozina (3).

SR: vom Dorff/vom Dorff (Kaarst).

Zeitstrafen: 6:8 Minuten.

Zuschauer: 6424.