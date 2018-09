Handball Frisch Auf schreibt Krimi

Erlangen / Harald Betz

Der Bundesliga-Start der Göppinger Handballprofis ist endgültig als gelungen einzustufen. Nach zwei Siegen aus den drei Partien gegen Berlin, Flensburg und Hannover-Burgdorf hat die Mannschaft von Hartmut Mayerhoffer mit dem 25:24 (13:11)-Auswärtssieg beim HC Erlangen ihr Punktekonto auf 6:2 Zähler geschraubt und damit vor den beiden schwäbischen Duellen gegen den TVB Stuttgart und bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim eine gute Basis geschaffen, um längerfristig in der Tabelle oben dabei bleiben zu können.

Gleich die erste Minute war ein Beweis der Göppinger Entschlossenheit, in der Arena Nürnberg den ersten Auswärtssieg der neuen Runde einfahren zu wollen: Primoz Prost parierte einen Wurf, im Gegenzug tankte sich der am Ende beste Frisch-Auf-Werfer Nemanja Zelenovic durch die gegnerische Abwehr und markierte das 0:1 und schließlich blockte Abwehrchef Jacob Bagersted den nächsten Wurfversuch der Hausherren. Anschließend entwickelte sich ein enger Schlagabtausch, in dessen Verlauf Ivan Sliskovic bei einer Abwehraktion Nikolai Link bei dessen 6:5 in der 14. Minute in den Wurfarm griff, was die Schiedsrichter mit der Roten Karte ahndeten. Damit war Youngster Sebastian Heymann im linken Rückraum gefragt, der sich im Laufe der Partie mit Tim Kneule abwechselte, womit Allan Damgaard als Mittelmann deutlich größere Spielanteile genoss als in den Begegnungen davor.

Nachdem Zelenovic trotz doppelter Unterzahl ausgeglichen hatte, realisierten die Grün-Weißen den Sliskovic-Verlust und gerieten mit 6:9 (20.) ins Hintertreffen. Doch die Göppinger fingen sich schnell wieder, glichen zum 11:11 aus und führten dank ihrer stabilen Defensive zur Pause gar mit 13:11, wobei der junge Heymann immer wieder als glänzender Vorbereiter gefiel.

Nach dem Wechsel verloren die Franken schnell Kreisläufer Petter Overby durch dessen dritte Zeitstrafe (31.), sieben Minuten später, es stand 14:16, sah auch der zweite HC-Kreisläufer Jan Schäffer nach einer harten Abwehraktion gegen Marco Rentschler die Rote Karte. In der Folge gab das Team um Kapitän Tim Kneule seine Dreitore-Führung ab, ab dem 18:18 entwickelte sich eine spannende Schlussviertelstunde, in der die Göppinger zwar drei Mal mit zwei Toren vorne lagen, aber beim 23:23 (55.) erneut den Einstand hinnehmen mussten. Nach der 24:23-Führung durch Jacob Bagersted und einer Zeitstrafe für die Erlanger zeigte Sebastian Heymann mit einer schönen Aktion einmal mehr seine aktuell gute Form, doch die Schiedsrichter leisteten sich ihre einzige Fehl­entscheidung, indem sie auf Stürmerfoul entschieden.

Fast hätte dies Frisch Auf den Erfolg gekostet, doch Nicolai Theilingers 24:24 nur 20 Sekunden vor Schluss konterten die Mayerhoffer-Schützlinge nach einer Auszeit mit Zelenovics siebtem Treffer zum 25:24-Sieg – drei Sekunden später tauchten die entfesselten Göppinger Akteure in einer großen Jubeltraube ab.

HC Erlangen: Skof (n.e.), Katsigiannis; Theilinger (1), Sellin (4), Overby, Haaß (1), Büdel, Bissel (1), Mappes (3), Schäffer (2), Link (5), von Gruchalla, Steinert (6/2), Thümmler (1).

FA Göppingen: Rebmann (n.e.), Prost; Kneule (2), Ritterbach (1), Damgaard, Heymann (2), Bager­sted (3), Peric (n.e.), Sliskovic, Schiller (4/3), Rentschler (2), Schöngarth, Zelenovic (7), Kozina (4/1).

SR: Geipel/Helbig.

Zeitstrafen: 12:12 Minuten.

Zuschauer: 3380.