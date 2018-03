Bundesliga Frisch Auf ringt Melsungen nieder

Göppingen / Von Harald Betz

Meist äußerst kampfbetont gehen Begegnungen der Göppinger Handballer mit der MT Melsungen über die Bühne – auch gestern Abend wieder: Nach einem intensiven Schlagabtausch gewann Frisch Auf hauchdünn mit 29:28 (14:11) und feierte mit den Fans ausgelassen das Erfolgserlebnis, während Gästetrainer Michael Roth tobte und die Schiedsrichter kritisierte.

Die ambitionierten Hessen starteten ohne den verletzten Finn Lemke gut und lagen dank der schwachen Göppinger Wurf­ausbeute schnell 6:2 vorn. Erst langsam kam Frisch Auf mit dem enormen körperlichen Einsatz der hessischen Ringerstaffel um Timm Schneider klar und sortierte sich im Angriff besser. Über die von Trainer Rolf Brack geforderte Aggressivität und Zweikampforientierung fand Frisch Auf immer besser ins intensive Duell und machte aus dem 7:9-Rückstand eine 11:9-Führung, um schließlich mit einem 14:11 im Rücken in die Pause zu gehen. Dabei hatte Melsungen Glück, dass Michael Müller nach einem Rot-verdächtigen Einsteigen gegen Daniel Fontaine nur eine Zeitstrafe aufgebrummt bekam.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die nun stabil agierenden Gastgeber auf satte sechs Tore (19:13/36.), doch der Melsunger Torwartwechsel zu Nebojsa Simic sollte sich auszahlen. Der Montenegriner wurde zur Göppinger Zielscheibe, die Frisch-Auf-Angreifer versagten neun Minuten lang vor dem Gästetor, was zum 20:20-Ausgleich in der 46. Minute und in eine dramatische Schlussphase führte. Unterstützt vom lautstarken Publikum, das auch die teilweise überforderten Schiedsrichter in seine Gesänge und Äußerungen mit einbezog, legten die Brack-Schützlinge sieben Mal ein Tor vor, mussten aber im Gegenzug immer wieder den Ausgleich hinnehmen – nur beim 29:28 von Tim Kneule 45 Sekunden vor dem Abpfiff war Schluss mit dieser Serie und der Sieg eingefahren. Eine letzte Abwehraktion von Joscha Ritterbach, der dafür seine dritte Zeitstrafe erhielt, bewerteten die Unpartei­ischen mit einem Freiwurf – MT-Coach hatte mit Blick aufs Reglement einen Strafwurf gefordert und fauchte nach der Schluss-Sirene wie ein Raubtier.

„Solche Siege nach ultraspannendem Spielverlauf sind besonders schön“, kommentierte Tim Kneule das Resultat, „wir haben den Kampf angenommen und sind überglücklich. Aber wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn Simic früher ins Melsunger Tor gekommen wäre.“ Auch Daniel Fontaine, von Rolf Brack besonders gelobt, strahlte: „Es war ein brutales Kampfspiel, Michael Müller wollte bei der Aktion vor der Pause gegen mich garantiert nicht zum Ball. In der zweiten Hälfte haben wir viel verworfen, aber hintenraus die Dinger wieder gemacht.“

Während Michael Roth von einem „geilen Spiel mit falschem Ausgang“, von Provokationen des Publikums und der für ihn falschen Schiedsrichterentscheidung am Schluss sprach, fiel die Analyse seines Trainerkollegen nüchterner aus. „Wir haben uns gegen starke Melsunger behauptet, kämpferisch alles gegeben und es war auch ein Sieg des Publikums, das wir begeistern wollen“, freute sich Rolf Brack.

FA Göppingen: Rebmann, Prost (53. bis 55.); Kneule (4), Ritterbach, Damgaard, Heymann (n.e.), Bagersted (3), Sesum (1), Fontaine (6), Schiller (5/1), Rentschler (2), Nägele, Schöngarth (3), Kozina (5/4).

MT Melsungen: Sjöstrand, Simic (ab 31.); Maric (4), Kühn (5), Reichmann (7/4), Mikkelsen (1), Danner (2), P. Müller (1), Boomhouwer (2), Schneider, Allendorf (1), M. Müller (4), Haenen (1).

SR: Hurst/Krag.

Zeitstrafen: 12:14 Minuten.

Zuschauer: 4000.