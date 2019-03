Bundesliga Frisch Auf macht den Sack einfach nicht zu

Stuttgart / Harald Betz

Prestigeträchtig sind im Sport vor allem Duelle von Lokalrivalen. Kein Wunder, dass gestern in der ausverkauften Stuttgarter Porsche-Arena letztlich keine Seite nachgab und das Derby zwischen dem TVB 1898 Stuttgart und Frisch Auf Göppingen mit einem 26:26 (11:13)-Unentschieden endete, wobei die Gäste bis zur 55. Minute die Führung behauptet hatten und sich deshalb nach dem Schlusspfiff schon darüber ärgern durften, in ihren stärkeren Phasen den Sack nicht einfach zugemacht zu haben.

Ihre vier letzten Heimspiele hatten die Stuttgarter gewonnen, die Göppinger ihre letzten vier Partien in der Fremde gewonnen – doch die Anfangsphase des Nachbarschaftsduells war von Unsicherheiten, Fehlern und zwei schnellen Zeitstrafen geprägt. Musste Tobias Schimmelbauer schon in der ersten Minute auf die Bank, war Jacob Bagersted im Gegenzug dran. Da der Däne bereits in der siebten Minute für einen Göppinger Wechselfehler schon wieder bestraft wurde, war für den Abwehrchef das Eis dünn und prompt wartete nach einer Aktion gegen TVB-Kreisläufer Manuel Späth bereits in der 26. Minute die dritte Zeitstrafe und somit die Rote Karte auf den kantigen Kämpfer.

Die Grün-Weißen, als Tabellensiebter beim 13. favorisiert und ohne den grippekranken Marcel Schiller angereist, hatten vor großer Kulisse früh die Regie übernommen und gingen in der 11. Minute mit 6:3 in Führung, scheiterten aber mit ihren Chancen auch immer wieder an Torhüter Jogi Bitter. Dies ermöglichte den Stuttgartern den 8:8-Ausgleich, während die Göppinger jetzt etwas zu durchsichtig und risikoreich agierten. Immer wieder glichen die Hausherren nun aus, erst kurz vor dem Seitenwechsel konnten sich die Gäste wieder auf 13:11 absetzen.

Frisch Auf setzte nach Wiederbeginn auf einen Abwehr-Innenblock mit Sebastian Heymann und Ivan Sliskovic, Jacob Bager­sted sah sich den Auftritt seiner Kollegen mit den grün-weißen Fans von der Tribüne aus an. Diese beobachteten unter anderem weiterhin eine schwache Strafwurfausbeute auf beiden Seiten – von sieben Siebenmetern wurde nur einer durch Stuttgarts Pfattheicher verwandelt, die beiden Göppinger vergab Marco Rentschler – und ein Frisch-Auf-Team, das sich nach knapp 40 Minuten vorentscheidend von 15:15 auf 18:15 abzusetzen schien und sich weiterhin auf einen stark haltenden Primoz Prost zwischen den Pfosten verlassen konnte.

Doch die Bittenfelder im Trikot der Landeshauptstadt bissen sich wieder fest, Max Häfner markierte den 20:20-Ausgleich (46.). Eine von maximalem Einsatz und großer Spannung geprägte Schlussviertelstunde sah gar zwei Mal die Gastgeber mit 24:23 und 25:24 vorn, ehe Frisch Auf nach dem zehnten Zelenovic-Treffer zum 26:25 bei wenigen Sekunden Restspielzeit wie der Sieger aussah. Doch Max Häfner überwand ein wenig glücklich Primoz Prost, der die Hand noch am Ball hatte, und das Unentschieden war besiegelt, „für beide ein gutes Resultat“, wie der Frisch-Auf-Torhüter anschließend festhielt. Sein Trainer wusste, warum es nur ein Zähler war: „Die unsicheren Phasen im Angriff waren unser größtes Manko.“

TVB Stuttgart: Bitter, Maier (n.e.); Schimmelbauer (3), Häfner (5), Weiß (2), Schweikardt (2), Späth (1), Baumgarten (1), Röthlisberger, v. Deschwanden, Pfattheicher (4/1), Schmidt (8).

FA Göppingen: Rebmann (n.e.), Prost; Kneule (1), Ritterbach (3), Damgaard (1), Heymann (1), Weißer (n.e.), Bagersted (1), Peric (n.e.), Sliskovic (3), Sörensen (1), Rentschler, Schöngarth, Zelenovic (10), Kozina (5).

SR: Brodbeck/Reich.

Zeitstrafen: 10:14 Minuten.

Zuschauer: 6200.