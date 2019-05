Charaktertest bestanden: Die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen haben in ihrem Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten VfL Gummersbach bewiesen, dass sie die Partie ernst nehmen, auch wenn es für die Truppe von Trainer Hartmut Mayerhoffer sportlich um so gut wie nichts mehr geht.

Beide Mannschaften zeigten von Beginn an eine starke kämpferische Leistung, auch wenn zunächst zahlreiche Würfe nicht im gegnerischen Tor landeten. Keiner der beiden Mannschaften gelang es in der mit 4135 Zuschauern ausverkauften Schwalbe-Arena, auf mehr als zwei Tore davonzuziehen. „Wir hatten in der Anfangsphase viele Probleme gegen die Gummersbacher Rückraumschützen, aber darauf konnten wir uns Ende der ersten Hälfte gut einstellen“, analysierte Mayerhoffer.

Im zweiten Durchgang setzte sich die spielerische Klasse der Göppinger gegen zunehmend nervöser wirkende Gastgeber durch. In der Abwehr hielt erneut Jacob Bagersted im Zusammenspiel mit Sebastian Heymann den Laden dicht und im Angriff bestachen die Frisch-Auf-Profis mit großer Effektivität. Aus einer knappen 17:16-Führung (38.) machten die Gäste mit einer 6:0-Serie binnen 13 Minuten ein 23:16 und entschieden die Begegnung damit vorzeitig zu ihren Gunsten. Für die Göppinger waren es die Auswärtspunkte Nummer 18 und 19. In dieser Wertung belegt die Mayerhoffer-Sieben nach wie vor den fünften Rang. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, freute sich der Sportliche Leiter Christian Schöne, der die Leistung von Bagersted, Heymann und Torwart Daniel Rebmann hervorhob.

Die Göppinger Chancen auf das Erreichen des letzten freien Europapokal-Platzes sind nach dem Sieg in Gummersbach zwar noch vorhanden, dürften jedoch nur noch theoretischer Natur sein. Die Grün-Weißen müssen auf Ausrutscher der Füchse Berlin und des Bergischen HC hoffen und gleichzeitig am letzten Spieltag gegen den SC Magdeburg hoch gewinnen (siehe Info-Kasten). Alle Begegnungen finden parallel am Sonntag, 9. Juni, um 15 Uhr statt.

Durch den Sieg beim Abstiegskandidaten aus dem Westen verhalf Frisch Auf dem Lokalrivalen SG BBM Bietigheim zu einem echten Endspiel um den Klassenerhalt. Die SG, der ehemalige Klub von Göppingens Coach Mayerhoffer, empfängt am letzten Spieltag den VfL. Bei einem Sieg wäre Bietigheim gerettet.

VfL Gummersbach: Lichtlein, Puhle (40.-52.); Schröter (1), Dayan, Martinovic (3), Baumgärtner (1), Sommer (4/1), Köpp, Zhukov (4), Herzig (5), Stüber, Bialowas, ­Becker (2), Pouya Norouzi (2), Busch.

Frisch Auf Göppingen: Rebmann, Prost (n.e.); Kneule (3), Rit­terbach (n.e.), Heymann (1), Ba­ger­sted (3), Peric (n.e.), Sliskovic (2), Sörensen (2), Schiller (7/3), ­Rentschler (2/2), Schöngarth, Zelenovic (4), Kozina (2).

Schiedsrichter: Blümel/Loppaschewski (Berlin).

Zeitstrafen: 10:6 Minuten.

Zuschauer: 4135 (ausverkauft).