Handball Frisch Auf im Pokal gegen Konstanz

Göppingen / haz

Im Moment beschäftigt die Entscheidungsträger beim Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen die Suche nach einem neuen Trainer weit mehr als die gestern erfolgte Auslosung des DHB-Pokals. In den nächsten Tagen soll definitiv die Entscheidung darüber fallen, wer für die neue Saison die sportliche Verantwortung beim Erstligisten übernimmt, nachdem sich der Traditionsverein erst im September vergangenen Jahres von Magnus Andersson und am Saison­ende nun auch von dessen Nachfolger Rolf Brack getrennt hatte.

Parallel zur angestrebten Lösung in der Trainerfrage fand gestern in Düsseldorf die Auslosung der ersten Runde im deutschen Handball-Pokalwettbewerb statt. Diese wird am Wochenende 18./19. August einmal mehr in Form eines Vierer-Turniers ausgetragen, das Austragungsrecht erhält die klassentiefste Mannschaft innerhalb der Vierergruppe. Die Auslosung ergab ein Aufeinandertreffen von Frisch Auf mit der gerade in die Dritte Liga abgestiegenen HSG Konstanz. Das Weiterkommen gegen die Mannen vom Bodensee vorausgesetzt, wartet am zweiten Turniertag der Sieger der Partie TSG Haßloch (Dritte Liga) gegen HBW Balingen/Weilstetten (Liga zwei) auf die Göppinger. Haßloch liegt in der Pfalz nahe Speyer und darf diese Runde ausrichten. haz