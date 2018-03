Handball Frisch Auf im Achtelfinale

Göppingen / cs

Die U17 von Frisch Auf Göppingen hat den Einzug ins Achtelfinale um die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft geschafft. Am Mittwoch gewann der Tabellenzweite der Baden-Württemberg-Oberliga beim TV Bittenfeld souverän mit 38:26 (17:15) und hat damit bereits einen Spieltag vor Saisonende Platz zwei sicher.

Am Dienstag steht noch das letzte Ligaspiel gegen Helmlingen auf dem Programm, anschließend beginnt die Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft. Der Achtelfinal-Gegner steht bereits fest. Am Wochenende 14./15. April trifft die Mannschaft von Trainer Tobias Hafner auf die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, den Nachwuchs der HSG Wetzlar. Eine Woche später kommt es zum Rückspiel in der EWS-Arena. cs

FA Göppingen: Murrath, O. Neudeck (6), Kaulitz (10), Trinkle (1), Gerasia (2), Knezevic (1), F. Neudeck (6), Dudium, Zimmermann, Klein (7), Blagojevic, Widmann (1), Reu (4).