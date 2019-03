Der 27-jährige Schwabe Nicolai Theilinger wechselt im Sommer vom Bundesliga-Konkurrenten HC Erlangen unter den Hohenstaufen.

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat seine Personalplanungen für die kommende Saison abgeschlossen: Gestern gab der Traditionsverein die Verpflichtung von Linkshänder Nicolai Theilinger bekannt, der vom Ligarivalen HC Erlangen in seine schwäbische Heimat wechselt. Damit stehen Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer in der kommenden Spielzeit drei Akteure im rechten Rückraum zur Verfügung, neben Theilinger Nemanja Zelenovic und der weitere Neuzugang Srdjan Predragovic. Insgesamt bilden 15 Mann den Göppinger Kader der Spielzeit 2019/20.

Dass Theilinger in der aktuellen Saison lange zum Zuschauen verurteilt war, hielt die Frisch- Auf-Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Christian Schöne nicht von einer Verpflichtung des 1,93 Meter großen Akteurs ab. Der in Köngen geborene Profi verletzte sich Mitte September beim Erlanger Auswärtsspiel in Minden am Sprunggelenk und musste in der Folge wegen eines Syndesmosebandrisses operiert werden. In den vergangenen Wochen kehrte Theilinger zunächst in der zweiten Mannschaft, dann in der Bundesliga aufs Spielfeld zurück, zuletzt gegen Hannover bekam der 27-Jährige auch Einsatzzeiten im Angriff und traf drei Mal. „Nicolai hat sich vor seiner Verletzung mit seinen Leistungen in den Kreis der Nationalmannschaft gespielt und wir sind uns sicher, dass er dieses Niveau bei uns wieder erreichen kann. Er ist vorne und hinten vollwertig einsetzbar“, freut sich Coach Mayerhoffer, dass sein Wunsch erfüllt wurde und der zweifache National- und 22-malige Jugend-Nationalspieler einen Zweijahresvertrag unterm Hohenstaufen unterschrieb.

Neuzugang aus der Region

Da Theilingers Elternhaus in Köngen steht, wo der kleine Nicolai bei den Minis mit seinem Sport erstmals in Berührung kam, kann Christian Schöne über eine Kontaktaufnahme auf kurzem Wege berichten, ein Treffen im Schwäbischen war kein Problem. „Dass unser Neuzugang auch noch aus der Region stammt, das kommt obendrauf“, kommentiert der Sportliche Leiter die Komplettierung des 15 Mann-Kaders. Damit steht auch fest, dass Jens Schöngarth am Saisonende die Grün-Weißen verlassen wird.

Nicolai Theilinger wechselte als Jugendlicher bereits zum VfL Pfullingen und spielte in B- und A-Jugend in den DM-Playoffs. 2011 streifte er das Trikot des TV Neuhausen/Erms über und stieg mit dem Team in die Bundesliga auf. Im Februar 2015 ging’s zu Erstligist HC Erlangen. Bei den Franken war schon im vergangenen Herbst nach zwei Neuverpflichtungen klar, dass Theilingers Vertrag ausläuft. „Nicolai war somit frei und für uns interessant, auch menschlich macht er einen richtig guten Eindruck“, merkt Christian Schöne an.

Dass Frisch Auf somit drei Linkshänder im Rückraum zur Verfügung stehen, sieht Schöne keineswegs als Überangebot für den Coach. „Mit nun insgesamt fünf Linkshändern und 15 Mann im Kader sind wir sehr gut aufgestellt“, hält der Sport-Chef fest.