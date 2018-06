Einvernehmlich Frisch Auf Göppingen trennt sich von Trainer Brack

Göppingen / DPA

Der Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen setzt in der kommenden Saison nicht mehr auf Trainer Rolf Brack. Nach nur etwas mehr als acht Monaten trennten sich der Verein und der 64 Jahre alte Coach einvernehmlich, teilte Frisch Auf mit.

Ein Nachfolger wurde noch nicht genannt. Brack hatte die Göppinger Mannschaft nach einem schwachen Saisonstart erst Ende September als Nachfolger von Magnus Andersson übernommen. Die Bundesliga-Saison beendeten die Schwaben auf dem zehnten Platz, zudem scheiterten sie beim Versuch, im EHF-Pokal den dritten Titel in Serie zu feiern.

Beim Final Four in Magdeburg belegten sie Mitte Mai den vierten und letzten Platz und spielen in der kommenden Saison nicht mehr im Europapokal.

Vereinsmitteilung

Kurzporträt Brack