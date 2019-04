Die Göppinger Bundesliga-Handballerinnen haben beim Buxtehuder SV mit 22:34 (12:16) ihre höchste Saisonniederlage kassiert. Die Frisch-Auf-Frauen waren allerdings nur mit einem Rumpfteam in den hohen Norden gereist und mussten neben Annika Blanke auch auf Lina Krhlikar verzichten. In den ersten 30 Minuten reichten die Kräfte noch, um den Kontrahenten nicht davonziehen zu lassen. So gelang es dem Team von Trainer Aleksandar Knezevic, den Rückstand vier Minuten vor der Pause auf drei Tore zu minimieren. Nach dem Wechsel sorgten die Gastgeberinnen mit einem 6:0-Lauf jedoch rasch für die Entscheidung und zogen unaufhaltsam davon. Beste Göppinger Werferin war Prudence Kinlend, die sieben Mal erfolgreich war.