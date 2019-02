Handball Frisch-Auf-Frauen punkten beim Schlusslicht

Göppingen / Frank Höhmann

Trotz der Ausfälle der beiden Torhüterinnen Edit Lengyel und Branka Zec sowie Rückraumspielerin Annika Blanke zeigten die Frisch-Auf-Frauen eine solide Leistung und ließen sich vom Tabellenletzten nicht aufs Kreuz legen. Im Tor half erneut Alexandra Meisl aus. Die Ex-Nationalspielerin erwies sich als sicherer Rückhalt und entschärfte unter anderem drei Siebenmeter. Der Start der Göppingerinnen ließ zunächst nichts Gutes erahnen, nach sechs Minuten lag das Team von Trainer Aleksandar Knezevic 1:4 zurück. Die Göppingerinnen steigerten sich dann aber und profitierten zudem von vielen technischen Fehlern der Gastgeberinnen. So konnte Frisch Auf bis zur Pause 13:10 in Führung gehen. Nach dem Wechsel zogen die Grün-Weißen bis zur 47. Minute auf 22:13 davon und ließen keinen Zweifel mehr am Auswärtssieg aufkommen, der mit 30:22 dann auch standesgemäß ausfiel. Beste Werferinnen waren Michaela Hrbkova (8/4) und Spielführerin Iris Guberinic (7/2).