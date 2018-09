Handball Frisch-Auf-Frauen bleiben ungeschlagen

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Nur mit fünf gesunden Spielerinnen bestritt Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen am Samstagabend sein Heimspiel gegen Pokalsieger VfL Oldenburg. Alle anderen plagten Erkältungen oder Rückenprobleme. Nach gutem Beginn gerieten die Gastgeberinnen nach einigen technischen Fehlern mit 3:7 in Rückstand. Eine Auszeit von Trainer Aleksandar Knezevic brachte das Team wieder in die Spur. Die Frisch-Auf-Frauen glichen aus und führten schließlich zur Pause mit 14:13. Im zweiten Durchgang erlebten die 647 Zuschauer in der EWS-Arena eine spannende Partie, die bis in die Schlussphase hinein umkämpft war. Erst ein Tor von Rechtsaußen Anja Brugger aus dem Rückraum in der 59. Minute zum 28:25 sorgte für die Entscheidung. Mit diesem Sieg bleiben die Grün-Weißen ungeschlagen. Beste Werferin der Begegnung war Göppingens Neuzugang Annika Blanke mit 9/3 Treffern.