Handball Frisch-Auf-Aufholjagd nicht belohnt

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Eine ganz schwache erste Hälfte kostete den Handballern von Frisch Auf Göppingen im Heimspiel gegen Bundesliga-Konkurrent MT Melsungen die Chance auf einen Heimsieg über den Tabellennachbarn. Zur Pause lagen die völlig indisponierten Göppinger vor 4800 Zuschauern mit 11:18 in Rückstand. Im zweiten Durchgang rieben sich die grün-weißen Anhänger verwundert die Augen, denn Frisch Auf kam wie verwandelt aus der Kabine und startete eine Aufholjagd, die mit dem nicht mehr für möglich gehaltenen 24:24-Ausgleich in der 48. Minute endete. Danach hatten die Göppinger sogar zwei Mal die Chance, in Führung zu gehen, doch Melsungen berappelte sich wieder, nutzte einige Unkonzentriertheiten im Frisch-Auf-Spiel und gewann mit 30:27. Bester Göppinger Werfer war Marco Rentschler mit 8/7 Toren.