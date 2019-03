Frisch-Auf-Trainer Mayerhoffer ist beim 27:30 gegen den Bergischen HC enttäuscht über Göppinger Wurfquote und Kreisläuferspiel.

So ganz hat man sich unterm Hohenstaufen noch nicht daran gewöhnt, dass Handballer Daniel Fontaine nicht mehr für Frisch Auf spielt, sondern für Bundesliga-Konkurrent Bergischer HC. Als der Rückraumspieler beim direkten Aufeinandertreffen beider Klubs in der EWS-Arena sein erstes Tor zum 3:3 warf, rief Hallensprecher Marcus Haider aus Versehen „Tor Frisch Auf Göppingen“. Kein Wunder, schließlich war Fontaine sechs Jahre für Frisch Auf am Ball, gewann mit dem Klub zwei Mal den Europapokal.

Am Samstag trat er erstmals mit seinem neuen Team an alter Wirkungsstätte an und wurde von den 4600 Zuschauern mit viel Applaus empfangen. Die Freude über das Wiedersehen legte sich auf Göppinger Seite allerdings schnell, denn der 29-jährige gebürtige Saarländer sorgte mit vier Torbeteiligungen – zwei eigene Treffer und zwei Vorlagen – mit dafür, dass der Aufsteiger sich einen kleinen Vorsprung erspielte, den er bis zum Schluss nicht mehr herschenkte (7:5/13. Minute).

„Es war schon ein bisschen ungewohnt, in die Gästekabine zu gehen, aber man muss das ausblenden“, sagte ein überglücklicher Fontaine, „wir haben stark gespielt und gewonnen. Das fühlt sich megageil an.“ Ein anderer ehemaliger Göppinger, BHC-Torhüter Bastian Rutschmann, erwischte gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden einen Sahnetag, brachte die Göppinger mit seinen Paraden zur Verzweiflung und hielt unter anderem zwei Siebenmeter von Nationalspieler Marcel Schiller. Als Mann des Tages wollte er sich dennoch nicht sehen. „Die Mannschaft hat über 60 Minuten konzentriert gespielt, mit einer starken defensiven Leistung und einem durchsetzungsstarken Tempospiel. Damit haben wir Göppingen Probleme bereitet“, analysierte Rutschmann.

Während die Gäste sich über ihren verdienten Erfolg freuten, herrschte auf Göppinger Seite Tristesse. Trainer Hartmut Mayerhoffer gab sich nach der Begegnung wortkarg. „Wir hatten heute zwei Baustellen. Zum einen die Effektivität im Angriff, wir haben aus dem Rückraum bei 28 Versuchen nur elf Tore gemacht, und zum anderen hatten wir Probleme mit dem Kreisläuferspiel.“

Mayerhoffers Abwehrchef Jacob Bagersted ging mit sich und den Seinen hart ins Gericht. „Das war ein peinlicher Auftritt. Es ist nicht unser Anspruch, vor 4600 Zuschauern zu Hause gegen den Bergischen HC zu verlieren. Wir spielen im Angriff mit zu viel Risiko, und in der Abwehr hatten wir keine Sicherheit“, kritisierte er. Allerdings hielt der Däne auch fest, dass es nicht an fehlender Lust oder fehlendem Kampfgeist lag, warum sein Team im Duell der Tabellennachbarn unterlag. Schnell richtete Bagersted seinen Blick nach vorn: „Wir haben jetzt zwei Punkte im Kampf um Platz sieben verloren. Die wollen wir uns so schnell wie möglich wieder holen.“

Frisch Auf Göppingen: Rebmann (ab 31.), Prost; Kneule (1), Ritterbach (n.e.), Damgaard (n.e.), Heymann (1), Bagersted (1), Peric (3), Sliskovic (3), Sörensen, Schiller (8/3), Rentschler (2), Schöngarth (1), Zelenovic (2), Kozina (5).

Bergischer HC: Rudeck (bei einem Siebenmeter), Rutschmann; Darj (4), Petrovsky, Gunnarsson (5/1), Nippes (6), Kotrc (1), Baena, Fontaine (4), Fraatz, Szücs (2), Gutbrod, Arnesson (3), Boomhouwer (5/3), Criciotoiu.

Schiedsrichter: Hartmann/Schneider (Magdeburg/Irxleben).

Zeitstrafen: 8:4 Minuten.

Rot: Szücs (53./grobes Foul).

Zuschauer: 4600.