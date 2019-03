Die turbulenten Tage mit Bekanntwerden diverser Personalien (wir berichteten) sind an den Handball Frauen der SG Burlafingen/Ulm nicht spurlos vorüber gegangen. Gestern setzte es für die Württembergliga-Mannschaft von Noch-Trainer Ralph Pfeiffer eine deftige 16:30-Niederlage beim Mittelfeldteam TSV Köngen. Vom 3:3 (12.) weg lief bei der SG nicht mehr viel zusammen. Das große Manko war wie in den vergangenen Spielen die harm- und ideenlose Offensive. So wurde es den Gastgebern einfach gemacht, über den 15:8-Halbzeitstand und ein 23:11 (44.) den deutlichen Heimsieg einzutüten. Für Burlafingen war es übrigens die letzte Auswärtspartie der Saison, nun stehen vier Heimspiele an.

Einen herben Rückschlag mussten die Württembergliga-Handballerinnen des SC Lehr hinnehmen: Im Kellerduell bei der SG Hegensberg/Liebersbronn gab es eine nicht erwartete 17:24-Abfuhr. Bis zur 28. Minute (8:11) konnten die SC-Damen den Abstand noch überschaubar gestalten. Doch dann gelang nicht mehr allzu viel. Hegensberg kam über die Zwischenstände von 18:11 (42.), 22:15 (52.) zum lockeren 24:17-Sieg und damit zu den Saison-Punkten fünf und sechs.

Einen selbstbewussten Auftritt legten die Landesliga-Frauen des TV Gerhausen bei der SG Bettringen hin: Durch einen souveränen 25:18-Erfolg konnte der TV den Abstand zum Tabellenvorletzten vergrößern. Ehe sich die Spielerinnen des Gastgebers recht versahen, lagen sie kräftig zurück: Bereits beim 1:8 (14.) und 3:12 (23.) schien die Frage nach dem Sieger geklärt. Beim 15:6 wurden die Seiten gewechselt. Die Gäste ließen sich auch im zweiten Abschnitt nicht beirren und zogen die Begegnung konsequent durch. Erst beim 25:15 ließ es Gerhausen ruhiger angehen, so gelang Bettringen immerhin noch eine leichte Ergebnis-Korrektur zum 18:25.

Tore Burlafingen Dirr 4, Dehm 4/4, Luxenhofer 3, Blankenship 3/1, Kilian 2.

Tore Lehr Kramer 7, König, Waldenmaier, Fischer je 2, Ruhland 2/1, Lorenz, Schnitzer je 1.

Tore Gerhausen Mahler 7/3. Dußler 6, Tröger 5/2, J. Heinkel, M. Heinkel je 2, Butscher, Kayser, Eckle je 1.