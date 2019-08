Die Frauen des TSV Bönnigheim starten am Sonntag, 8. September (16.45 Uhr) zu Hause gegen HG Oftersheim/Schwetzingen in ihre fünfte Oberliga-Saison. Erster offizieller Prüfstein ist aber bereits am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) das Duell im HVW-Pokal bei der SG H2Ku Herrenberg 2.

Saisonziele sind für den TSV nicht einfach zu definieren, zumal sich das Bönnigheimer Team stark verändert hat. Nach dem Karriereende von Sabrina Zerweck, Carolin Krieg, Swantje Ziegler, Alkje Ziegler und Anika Bauer sowie der Babypause von Alexandra Zäh steht der TSV vor einem großen Umbruch. Mit den Neuzugängen Katja Kerner, Jasmina Welz, Annika Gröger, Kim Hagner und Stefanie Samer hat sich die Mannschaft deutlich verjüngt und die Spielweise in der Abwehr sowie im Angriff wird sich verändern. Unterstützung hat Coach Stefan Martin mit Sebastian Krüger vom SV Leonberg/Eltingen als Co-Trainer erhalten. Allerdings verlief der Vorbereitungsstart aufgrund einiger Verletzungen erneut nicht optimal. Gleich drei Handballerinnen fielen über mehrere Wochen aus.

Abwehrarbeit im Fokus

Nachdem zu Beginn der Vorbereitung die Kraftausdauer und die Verbesserung der Physis auf dem Programm standen, war auch die individuelle Abwehrarbeit ein großer Schwerpunkt. Zudem war es dieses Mal besonders wichtig die veränderte Mannschaft zusammenzuführen, als Team und im Spielgeschehen. Laufwege und Absprachen mussten komplett neu einstudiert werden, sowie eine neue Abwehrformation gefunden werden. Teambuildende Aktionen und der Spaßfaktor durften während der langen Vorbereitungsphase natürlich nicht fehlen. In einigen Trainingsspielen testete Martin verschiedene Aufstellungen und Abwehrformationen. „Bis zum ersten Rundenspiel gegen Aufsteiger HG Oftersheim/Schwetzingen werden wir noch an der Schnelligkeit und an den Feinheiten der Laufwege arbeiten“, sagt der TSV-Trainer.

Für die Saison 2019/20 muss die neue Mannschaft im ersten Schritt zusammenwachsen. Außerdem müssen die jungen Spielerinnen lernen, Verantwortung zu übernehmen und an sich zu glauben. „Als Mannschaft haben wir uns trotzdem sehr früh einen Platz im vorderen Tabellendrittel zum Ziel gesetzt,“ sagt Martin.

Die Oberliga ist wieder mit einigen neuen Teams aufgestellt: Aufsteiger sind die HB Ludwigsburg, HG Oftersheim/Schwetzingen, SG Schenkenzell/Schiltach und der TV Nellingen 2. Aus der dritten Liga abgestiegen sind die Teams SG BBM Bietigheim 2 und TSV Birkenau. Schwer einzuschätzen sind wie immer die Reserveteams, also Frisch Auf Göppingen 2, TV Nellingen 2 und die SG BBM 2. So darf man gespannt sein, was die nächsten Wochen bringen und sich auf eine inte­ressante Hallenrunde freuen.