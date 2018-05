Handball Fontaine gibt grünes Licht für Halbfinale

Göppingen / wk

Absage von Anton Halén, grünes Licht von Daniel Fontaine und ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Jens Schöngarth: Unter diesen personellen Voraussetzungen geht Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen in das heutige Halbfinale im EHF-Pokal in Magdeburg gegen Ligakonkurrent Füchse Berlin (Anwurf 17 Uhr).

„Ich habe unter der Woche vorsichtig trainiert und bin jetzt fit“, freut sich Rückraumspieler Fontaine über seine Genesung. Sein Mannschaftskamerad Halén hingegen kann wegen einer Schulterverletzung nicht mitwirken. So dick wie der Knöchel von Linkshänder Schöngarth ist auch das Fragezeichen hinter seinem Mitwirken im Pokalspiel. „Ich habe am Donnerstag versucht, mit Tapeverband zu trainieren, hatte aber sehr starke Schmerzen. Wir können erst unmittelbar vor dem Spiel entscheiden, ob es geht“, meinte der Hüne gestern.

Auch die Füchse aus Berlin plagen Verletzungsprobleme. Ohne Nationalspieler Steffen Fäth und Abwehrchef Marko Kopljar geht die Mannschaft des ehemaligen Göppinger Trainers Velimir Petkovic in die Partie. Alle anderen angeschlagenen Spieler haben sich inzwischen wieder zurückgemeldet. Während Frisch Auf sich neun Tage auf das Semifinale vorbereiten konnte, mussten die Hauptstädter noch am Donnerstag in eigener Halle gegen die TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga ran und gewannen mit 25:24. „Das ist nicht fair. Für mich ist das Wettbewerbsverzerrung“, ärgerte sich Petkovic. wk