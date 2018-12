Frisch Auf Feste Termine für vier Heimspiele

Pr.

Die Handball-Bundesliga hat, in Abstimmung mit den Vereinen, den Fernseh-Partnern und der EHF, die ersten Spieltage im Kalenderjahr 2019 festgelegt. Für Frisch Auf Göppingen kommt es im Februar zu drei Heimspielen in Serie, mit denen der Überhang an Auswärtsspielen aus der Vorrunde aufgeholt wird.

THW Kiel, SC DHfK Leipzig und die MT Melsungen sind die Gegner, die im Februar in die EWS-Arena kommen. Die neue Ansetzungsperiode reicht bis Mitte März und damit bis zum Heimspiel gegen den Bergischen HC, das ausnahmsweise an einem Samstagabend ausgetragen wird. Hier die bereits fixierten Frisch Auf Göppingen im Februar und März:

Donnerstag, 7. Februar, 19 Uhr:

Frisch Auf – THW Kiel

Donnerstag, 14. Februar, 19 Uhr:

Frisch Auf – SC DHfK Leipzig

Sonntag, 24. Februar, 16 Uhr:

Frisch Auf – MT Melsungen

Samstag, 16. März, 20.30 Uhr:

Frisch Auf – Bergischer HC

Neben diesen Heimspielen wurden auch zwei Auswärtsspiele terminiert: Beim TVB Stuttgart (in der Porsche-Arena) wird Frisch Auf am Sonntag, 3. März, um 13.30 Uhr antreten, zu den Füchsen Berlin geht es am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr.

Der freie Vorverkauf für diese vier Heimspiele beginnt am heutigen Mittwoch um 9 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt sind Tickets für diese Spiele über die Frisch Auf-Geschäftsstelle, den Frisch Auf-Onlineshop und alle bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Neben dem Einzelkartenverkauf besteht weiterhin die Möglichkeit, eine Dauerkarte für die neun Bundesliga-Heimspiele im Frühjahr 2019 zu erwerben.