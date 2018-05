Handball Fans trotz Niederlagen in Feierlaune

Fans trotz Niederlagen in Feierlaune

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Obwohl die Niederlage gegen Gastgeber SC Magdeburg im Spiel um Platz drei beim Final Four im EHF-Pokal längst feststand, feierten die Fans von Frisch Auf Göppingen ihre Mannschaft. Zum letzten Mal konnten sie für längere Zeit noch einmal Europapokalluft schnuppern und genossen dies in vollen Zügen.

„Die Stimmung war einfach überragend, ein Riesenlob und ein Dankeschön an unsere Fans“, sagte Kreisläufer Jacob Bagersted nach der Zehn-Tore-Niederlage. Dem Lob schloss sich auch Trainer Rolf Brack an, der sich ausdrücklich für die lautstarke Unterstützung auch in aussichtsloser Situation bedankte.

Mehr als 200 Göppinger waren mit Fanbus oder Privatautos in die Hauptstadt Sachsen-Anhalts gereist, um ihr Team zum fünften Triumph im EHF-Pokal zu schreien. Geholfen hat es nichts, denn trotz Dauersupport verloren ihre Lieblinge sowohl das Halbfinale als auch das Spiel um Platz drei. Das tat der Stimmung allerdings keinen Abbruch.

Vor dem ersten Final-Four-Spiel versammelten sich 50 Frisch-Auf-Anhänger beim Jahrtausendturm, um in einem Fanmarsch zur Getec-Arena zu pilgern. Mit riesigen Fahnen, giftgrünen Frisch-Auf-T-Shirts und Fangesängen auf den Lippen setzte sich der Trupp in Bewegung. „Wir machen immer irgendwas Besonderes“, sagt Frisch-Auf-Fan Thomas Jandel, „auch in Nantes haben wir viel Rabatz gemacht, aber nie etwas angestellt.“ Im Magdeburg wurde jedoch die ein oder andere grüne oder weiße Nebelkerze gezündet.

Stress mit gegnerischen Anhängern habe es noch nie gegeben, betont Andrea Espana. Das war auch am Wochenende nicht der Fall. Bei aller sportlicher Rivalität während des Spiels stehen die Fans anschließend gemeinsam an der Theke und lassen die Partie Revue passieren. Auch wenn manch Göppinger nach der Niederlage eine Träne verdrückte. Wolfgang Karczewski