Die Göppinger Bundesliga-Handballerinnen nervten den Meisterschaftsaspiranten lange, ehe dieser sich in der zweiten Hälfte in der entscheidenden Phase zwischen der 38. und 45. Minute erstmals deutlicher lösen konnte. Zuvor hatten die kampfstarken Göppingerinnen, die in der ersten Hälfte 9:8 führten und auf eine ganz starke Branka Zec im Tor bauen konnten, den Rückstand konstant bei zwei Toren gehalten. Beste Werferin des Teams von Trainer Aleksandar Knezevic war Prudence Kinlend mit sechs Treffern.