Handball Erstes Duo im HVW-Bereich seit 15 Jahren

Geislingen / Jochen Schreitmüller

Nachdem sich die weibliche B-Jugend der TG Geislingen für die Württembergliga qualifiziert hat, zogen die um zwei Jahre jüngeren Mädchen nach und qualifizierten sich für die Landesliga. Damit haben sich nach 15 Jahren erstmals wieder zwei Mädchenmannschaften der TG für die Verbandsspielklassen qualifiziert.

Nach dem 4:17 gegen den großen Favoriten Dornbirn war die zweite Partie gegen Weinstadt bis zum 7:9 sechs Minuten vor Schluss völlig offen, ehe die TG durch viele leichte Fehler die Gäste zu Kontern einlud. Am Ende stand eine klare 10:17-Pleite. Im entscheidenden Spiel gegen Neuhausen kontrollierten die Geislingerinnen das Spiel und führten schnell 6:2. Der Vorsprung geriet nie in Gefahr, am Ende feierten die TG-Mädchen den verdienten 11:7-Sieg und den Einzug in die Landesliga.

Viel Pech hatte die männliche B-Jugend beim Qualifikationsturnier in Esslingen, letztlich fehlte nur ein Tor im Spiel gegen die SG Ober/Unterhausen, um sensationell den Sprung in die Württembergliga zu schaffen. So blieb es in einem hochklassigen Spiel beim 16:16, das der SG zum Ticket nach oben verhalf. Dem klaren 24:14 gegen Schwaikheim standen die knappen Niederlagen gegen SG Neckar/Kocher (15:17) und Team Esslingen (15:18) gegenüber. Trotz der knapp verpassten Chance, auf Verbandsebene zu spielen, waren die Trainer Lukas Lehle und Pia Schreitmüller mit Platz vier in der HVW-Quali zufrieden.

Die männliche C-Jugend qualifizierte sich in Wasseralfingen souverän für die Bezirksliga. Gegen den TVA II nutzten Giacomo Mastro, Tilman Scharpf und Pascal Kutek ihre klaren Chancen konsequent. Gegen Hofen/Hüttlingen legte die exzellente Abwehr die Grundlage für den 16:7-Sieg.