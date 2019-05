Kollektives Aufatmen bei Frisch Auf: Die Göppinger Bundesliga-Handballer können doch noch vor heimischem Publikum gewinnen. Gegen den HC Erlangen gelang den Grün-Weißen am Donnerstagabend vor nur 4000 Zuschauern ein 25:23 (11:8)-Erfolg über den HC Erlangen. Es war der erste Heimsieg seit 84 Tagen.

Von Beginn an dominierten beide Abwehrreihen das wenig ansehnliche Spiel. Nach schneller Fünf-Tore-Führung für die Göppinger – Marcel Schiller, mit 10/3 Toren bester Werfer und ohne Fehlversuch, traf in der 16. Minute bereits zum 7:2 – scheiterten die Frisch-Auf-Profis immer wieder am glänzend aufgelegten Erlanger Torhüter Nikolas Katsigiannis. In der Abwehr jedoch präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer bärenstark. Bis zur Pause ließ die Hintermannschaft nur acht Gästetreffer zu – Saisonbestmarke.

Kein Wunder, dass Mayerhoffer nach der Partie ein Sonderlob für seine Defensive aussprach. „Die Deckungsleistung war fantastisch. Was Jacob Bagersted an Kilometern runterreißt und welche Physis er auf die Platte bringt, ist sensationell“, adelte er seinen Turm in der Abwehr.

Ebenso wie im ersten Durchgang verpassten es die Gastgeber auch in der zweiten Hälfte gegen schwache Erlanger weiter davonzuziehen. In der 40. Minute führten die Hausherren durch ein Tor von Kapitän Tim Kneule schon mit 17:12. Vier Minuten später betrug der Vorsprung nur noch ein Tor (17:16). Zu allem Überfluss war Rückraumschütze Sebastian Heymann nach einem Durchbruch bereits in der ersten Hälfte auf die linke Schulter gefallen und musste in Durchgang zwei nach wenigen Minuten verletzt vom Feld.

Damit hatten die Göppinger keinen etatmäßigen linken Rückraumspieler mehr auf dem Parkett, da auch Ivan Sliskovic wegen einer Virusinfektion nach wie vor ausfällt. Ob beide im Heimspiel gegen die HSG Wetzlar am kommenden Donnerstag wieder mitwirken können, steht noch nicht fest.

Trotz dieser Widrigkeiten gelang es Frisch Auf, sich nach dem 18:17 in der 48. Minute wieder etwas abzusetzen – sehr zur Freude von Coach Mayerhoffer. „In der Druckphase haben die Spieler die Big Points gemacht“, zeigte er sich erleichtert. Danach kamen die Gäste, auf deren Seite der künftige Göppinger Nicolai Theilinger nach seiner monatelangen Verletzungspause nur wenig Akzente setzen konnte, noch mehrere Male auf zwei Tore heran. Doch erst Kneules Treffer zum 24:21 in der vorletzten Minute brachte die endgültige Entscheidung. Nach dem zweiten Heimsieg in diesem Jahr haben die Göppinger zum Tabellensiebten Füchse Berlin aufgeschlossen und bleiben im Rennen um die internationalen Plätze.

Frisch Auf Göppingen: Rebmann, Prost (31.-43.); Kneule (4), Ritterbach, Damgaard (n.e.), Heymann, Bagersted, Peric (1), Sörensen, Schiller (10/3), Rentschler (1), Schöngarth, Zelenovic (6), Kozina (3/1).

HC Erlangen: Skof (n.e.), Katsigiannis; Theilinger (2), Poser, Overby (3), Haaß (2), Kellner (1), Büdel (5), Bissel (2), Mappes (1), Murawski, Schäffer, Link, von Gruchalla (6/2), Thümmler (1), Schröder.

Schiedsrichter: Ramesh und Suresh Thiya­garajah (Gummersbach).

Zeitstrafen: 10:8 Minuten.

Zuschauer: 4000.