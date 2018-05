Bundesliga Einstelliger Tabellenplatz drin

Göppingen / Harald Betz

Den Derbysiegern vom Donnerstagabend winkt bei einem Erfolg am morgigen Sonntag (12.30 Uhr, EWS-Arena) im letzten Bundesliga-Heimspiel dieser Runde gegen GWD Minden ein einstelliger Tabellenplatz – die Frisch-Auf-Handballer würden den TBV Lemgo von Position neun verdrängen und zugleich ihr Punktekonto (31:33) ausgleichen. „Wir wollen diese letzten Spiele so gut wie möglich gestalten, schließlich haben wir nicht unsere beste Saison gespielt“, weiß nicht nur Tim Kneule. Der Allrounder ging beim 30:23-Sieg beim TVB Stuttgart mit gutem Beispiel voran, rackerte in der bissigen 3:2:1-Abwehr und gefiel als siebenfacher Torschütze auf allen Rückraumpositionen.

Allerdings dürften den 31-Jährigen, den die Einladung zur Japan-Reise der Nationalmannschaft zusätzlich motiviert, auch gegen die Ostwestfalen bei weitem nicht alle Teamkollegen unterstützen. Viele Verletzungen sorgen derzeit für große Lücken auf der Auswechselbank und hinter den Kulissen für reichlich Redebedarf – ein Thema, das Trainer Rolf Brack „nervt“, wie er nach dem Derbysieg einräumte. Gegen die Stuttgarter fehlten die fünf Stammkräfte Bagersted, Fontaine, Halén, Schöngarth, Sesum, zudem fiel Sebastian Heymann früh mit Verdacht auf Gehirnerschütterung aus und musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Voraussichtlich wird morgen keiner aus diesem Sextett aufs Spielfeld zurückkehren.

Die Gäste aus Minden haben unter Trainer Frank Carstens eine solide Saison gespielt, nichts mit der Abstiegsfrage zu tun gehabt und belegen aktuell nach einer knappen 23:24-Niederlage in Flensburg Rang 13 (24:40 Zähler). Frisch-Auf-Coach Rolf Brack hat gleich nach dem Bittenfeld-Derby darauf hingewiesen, dass man mit Siegen gegen den TVB und Minden auf sechs Punkte mehr kommen würde als die Göppinger in der vergangenen Saison am Ende aufweisen konnten (2017: Zehnter mit 27:41). Somit gilt es nun, den zweiten Schritt zu machen, ehe am letzten Spieltag bei Tabellenführer SG Flensburg- Handewitt, der im Titelrennen mit den Rhein-Neckar-Löwen steckt, eine für Frisch Auf annähernd aussichtslose Aufgabe wartet. Morgen aber wollen sich Rolf Brack und seine Schützlinge mit einem positiven Erlebnis von den eigenen Fans verabschieden. „Das letzte Heimspiel einer Saison ist immer etwas Besonderes. Ich bin überzeugt davon, dass wir trotz der Vorbelastung noch einmal alle Reserven mobilisieren werden“, verspricht der Coach.