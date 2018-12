Handball Ein Mittelfeldduell auf Augenhöhe

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Im letzten Hinrundenspiel der Handball-Bundesliga stehen sich am morgigen Sonntag um 16 Uhr (live auf Sky Sport 6 HD) in der Mindener Kampa-Halle Gastgeber GWD Minden und Frisch Auf Göppingen gegenüber. Beide Teams haben als Tabellenachter (Minden) beziehungsweise Neunter (Frisch Auf) jeweils 16:16 Punkte auf dem Konto. Göppingens Coach Hartmut Mayerhoffer rechnet daher mit einem Spiel auf Augenhöhe.

„Minden hat im bisherigen Saisonverlauf sehr gute Leistungen gezeigt und hat sich ebenso wie der Bergische HC und wir im vorderen Mittelfeld festgesetzt. Das haben sie sich sehr gut erarbeitet“, lobt der Frisch-Auf-Coach den morgigen Gegner. Für den Göppinger Joscha Ritterbach ist es eine Begegnung mit seinem neuen Arbeitgeber, denn der Linksaußen wechselt nach dieser Saison nach Ostwestfalen.

Im Kader der Mindener steht mit Regisseur Dalibor Doder der älteste Feldspieler der Liga. Er wird im April 40. Nur Linksaußen Gudjon Sigurdsson von den Rhein-Neckar-Löwen gehört ebenfalls dem Jahrgang 1979 an, sein Mannschaftskamerad ­Alexander Petersson ist auch schon 38 Jahre alt. „Mit diesen Spielern ist es wie mit einem guten Rotwein: Er reift mit den Jahren und wird immer wertvoller“, schmunzelt Mayerhoffer, „Doder drückt dem Mindener Spiel seinen Stempel auf.“

Allerdings müssen die Göppinger nicht nur auf den besten GWD-Torschützen achten, sondern auch auf die Rückraumspieler wie Christoffer Rambo, Andreas Cederholm (beide rechts) und Nationalspieler Marian Michalczik, der von Bundestrainer Christian Prokop nicht für den 28-köpfigen, vorläufigen WM-Kader berücksichtigt wurde und somit nicht an dem Turnier teilnehmen wird.

„Diese Mannschaft wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, ist Frisch-Auf-Trainer Mayerhoffer überzeugt, „das Team hat sich unter Frank Carstens gut weiterentwickelt.“ Die Göppinger wollen die Partie ebenso wie die vergangenen fünf Spiele angehen, in denen man nur einmal verloren hat (25:28 am vergangenen Samstag in der EWS-Arena gegen Champions-League-Teilnehmer Rhein-Neckar-Löwen). „Wir müssen aus einer stabilen Abwehr heraus agieren, und im Angriff wollen wir mit einfachen Toren zum Erfolg kommen“, gibt Mayerhoffer die Parole aus. Frisch Auf reist bereits am heutigen Samstag mit 14 Spielern nach Ostwestfalen. Lediglich der Langzeitverletzte Tim Sörensen fehlt. Er wird dieses Jahr kein Spiel mehr bestreiten.