Es bleibt spannend in der Handball-Bezirksliga, zumindest was den Aufstiegsrelegationsplatz anbelangt. Während Tabellenführer Friedrichshafen-Fischbach den Titelgewinn klar machte, duellieren sich weiter drei Verfolger um Platz zwei.

Dazu gehört auch die TSG Ehingen, die mit einem 31:29 (15:14)-Sieg beim TSV Bad Bad Saulgau II nicht nur ihre Auswärtsschwäche ablegte, sondern damit ihren Anspruch unterstrich, weiter um Rang zwei mitkämpfen zu wollen. „Wir können noch Zweiter werden”, spornt TSG-Trainer Winfried Biberacher an. Aber auch die Konkurrenz aus Wiblingen und Lustenau gab sich keine Blöße. Ulm&Wiblingen feierte daheim einen 40:31-Sieg gegen Leutkirch; Lustenau gelang gegen Biberach II ein 39:31-Heimsieg. Es kommt also auf die noch anstehenden zwei Spieltage an.

Ungeduldig zu Beginn

In Bad Saulgau erwischten die Ehinger nicht das, was man einen Traumstart bezeichnen würde. Die Kurstädter gingen 2:0 in Führung und gaben den Zwei-Tore-Vorsprung lange Zeit nicht her. Mehr als bis zum Ausgleich, wie beim 6:6, 8:8, 10:10 oder 11:11 kamen die Gäste nicht heran. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit klappte es dann besser bei der TSG. Marvin Korth, Manuel Latinovic, Oskar Bachner und Lucas Fiesel sorgten mit ihren Treffern für die 15:14-Halbzeit-Führung. „Wir waren anfangs zu ungeduldig und haben unsere Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt”, sagte Biberacher. Phasenweise habe der Mut gefehlt.

Die Ehinger kamen besser aus der Kabine und nutzten eine Überzahl und bauten ihren Vorsprung auf fünf Treffer aus (21:16/36. Minute). Danach folgte eine doppelte Unterzahl, als Simon Klug und Rainer Mall zwei Minuten abbrummen mussten. Ehingen überstand diese Phase jedoch und verteidigte die Führung, wenn auch knapp. Eng wurde es erst noch einmal, als Bad Saulgau II zum 25:25 ausglich (47.). Bei der 28:27-Führung des TSV nahm Biberacher eine Auszeit; seinem Sohn Tim gelang danach der wichtige Ausgleich zum 28:28. Der TSV legte wieder vor, aber Bachner glich zum 29:29 aus. Latinovic erzielte die 30:29-Führung (29.). Die Kurstädter brachten den siebten Mann aufs Feld, aber der gut aufgelegte TSG-Schlussmann Johannes Reichle parierte und warf den Ball zum 31:29-Sieg ins leere Tor. „Das hat meine Mannschaft super gemacht”, freute sich Biberacher. Gut stand die TSG-Abwehr, die viele Eins-zu-Eins-Situationen löste. Alle Akteure trafen, auch Torwart Reichle. Am nächsten Samstag kommt Tabellenführer Fischbach in die Längenfeldhalle.

TSG Ehingen: Bachner (9 Tore), Latinovic (8 ), Klug (5), Mall (2), Dietz (2), Kneer (1), Korth (1), Fiesel (1), T. Biberacher (1), Reichle (1), Klein.