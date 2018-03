Handball-Bezirksliga Ehingen geht am Ende die Kraft aus

Ehingen geht am Ende die Kraft aus

rf

Als echter Prüfstein hat sich der HC Lustenau für die TSG Ehingen erwiesen. Der Tabellenzweite der Handball-Bezirksliga gewann in der Längenfeldhalle mit 26:21 (11:10) und entführte die Punkte nach Vorarlberg. „Uns ging am Ende etwas die Kraft aus“, sagte TSG-Trainer Winfried Biberacher.

Bei den Ehingern merkte man, dass nicht alle Spieler unter der Woche voll haben trainieren können. Hinzu kam, dass sich Ivan Neimann im Training einen Bänderriss zugezogen hatte. „Dafür habe ich Oskar Bachner und Stefan Lämmle ins Team geholt“, reagierte der TSG-Coach auf den Ausfall. Die beiden hatten im Spiel zuvor bei der zweiten TSG-Mannschaft maßgeblich am dritten Saison-Sieg der TSG II mitgewirkt. Auch in der „Ersten“ traf das Duo.

Bei Ehingen hat „der letzte Druck“ gefehlt, wie es Biberacher formulierte. Darüber hinaus leistete sich der Gastgeber vor 250 Zuschauern 13 Fehlwürfe und sieben technische Fehler. Hinzu kamen noch ein paar Pfostentreffer. „Das ist gegen so eine Top-Mannschaft wie Lustenau zu viel“, sagte Biberacher. Ferner vermisste man den sonst gewohnt sicheren Rückhalt von Torhüter Daniel Geyer. Auch bei ihm habe man das fehlende Training gemerkt. Besser konnte Tristan Klein die Würfe der Auswärtigen parieren.

Die Gäste aus Vorarlberg waren dagegen in Vollbesetzung an die Donau gereist. Das zeigte sich schließlich ab der 7. Minute; bis dato konnten die Ehinger prima mithalten und standen auch in der Abwehr ziemlich gut. Die Gäste verstanden es, nicht nur das Tempo zu drosseln, sondern auch die Ehinger zu ärgern. Mit der 5:1-Deckung der Lustenauer kamen die Einheimischen nicht besonders gut zurecht.

Johannes Prang war am Samstag mit fünf Toren bester TSG-Schütze, Manuel Latinovic traf vier Mal, Tino John drei Mal. Beim HC Lustenau trugen Stefan König mit 8 und Markus Dangel mit 6 Treffern maßgeblich zu dem Auswärtssieg bei.

Die Ehinger spielen nächsten Samstag in Weingarten, das bei Laupheim II mit 23:25 verlor.

TSG Ehingen: Prang 5 Tore, Latinovic 4, John 3, Mall 2, Lämmle 2, Kneer 2, Klug 1, Kiem 1, Bachner 1, Biberacher, Dietz, Mingione, Geyer, Klein.