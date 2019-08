Der neue Cheftrainer des TSV Blaustein, Sandro Jooß, ist sich der schweren Aufgabe in der Dritten Handball-Liga bewusst. Der Tag von Sandro Jooß ist straff durchgetaktet: Erst der Arbeitstag als Führungskraft in einem Ulmer Labor, dann fast jeden Tag Training mit dem TSV Blaustein für das „Abenteuer Dritte Liga“, das am Samstag (20 Uhr) in Oppenweiler beginnt. Zwischen diesen beiden „Schichten“ spricht der...