Der Drittliga-Aufsteiger TSV Blaustein musste viele Auflagen abarbeiten, um die Drittliga-Lizenz zu erhalten. Am Samstag geht’s gegen Dansenberg. Gänsehaut garantiert: Es wird ein historischer Moment sein, wenn am Samstag um 20 Uhr die Spieler des TSV Blaustein und der TuS 04 Dansenberg in der rund 800 Zuschauer fassenden Lixsporthalle aufs Feld laufen. Fußball-Bundesliga-Nachwuchs spielt hier regelmäßig, aber noch nie gab es in dieser Tu...