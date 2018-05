Handball Die FSG ist bereit für den großen Showdown

Donzdorf/Geislingen / Anja Heidinger

Der Showdown kann beginnen: Morgen, Sonntag, bestreitet die FSG Donzdorf/Geislingen das erste von zwei Relegationsspielen gegen die HSG Leinfelden/Echterdingen (17 Uhr/Sportpark Goldäcker in Echterdingen) um den Verbleib in der Oberliga.

Nach einer guten Runde in der Württembergliga hatte die HSG Leinfelden/Echterdingen mit 35:13 Punkten den zweiten Platz der Süd-Staffel belegt – hinter Frisch Auf Göppingen II. Mit zwei Siegen in den ersten Relegationsspielen gegen die SF Schwaikheim (24:21 und 29:25), den Zweiten der Württembergliga Nord, kam es in der nächsten Runde zu den entscheidenden Partien gegen die SG Schiltach/Schenkenzell und die TSG Wiesloch. Auch in diesen Spielen setzte sich die HSG gegen beide Konkurrenten mit 26:19 und 34:24 deutlich durch und muss jetzt zu weiteren zwei Relegationsspielen um den letzten freien Platz in der Oberliga gegen die FSG.

Die hiesige Spielgemeinschaft hatte nach dem letzten Rundenspiel gegen Pforzheim (30:22) eine dreiwöchige Pause. Nach einer trainingsfreien Woche, um den Kopf freizubekommen und zu regenerieren, stand für den Tabellen-Elften der regulären Saison die Spielvorbereitung auf dem Plan. Auf der Bank wird Torwart-Trainerin Heike Terbeck den verhinderten Trainer Hans-Jürgen Beutel vertreten und zusammen mit Catharina Dürler die Mannschaft auf die schnellen Gegnerinnen einstellen. Marcia Sedlaczek und Jacqueline Kube sind am Sonntag aus privaten Gründen verhindert, Anna Klotzbücher an diesem Tag beruflich gefordert, weshalb die drei ihre Mannschaft nicht unterstützen können. Dafür springen Vanessa Hoffer und Diana-Maria Stan in die Bresche. Mit viel Einsatz und Engagement möchte die FSG alles daran setzen, bereits im Auswärtsspiel die wichtigen Punkte einzufahren, ehe es am Donnerstag (Fronleichnam) um 17 Uhr zum Rückspiel in der heimischen Lautertalhalle in Donzdorf kommt.