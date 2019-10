Die Göppinger, die auf Rückraumschütze Ivan Sliskovic verzichten mussten, dessen Oberschenkelverletzung aus dem vergangenen Spiel gegen den TVB Stuttgart sich als Muskelfaserriss entpuppt hatte, erwischten einen Traumstart. In der sechsten Minute netzte Rechtsaußen Tim Sörensen zum 5:1 ein. Die Vier-Tore-Führung hatte auch nach Sebastian Heymanns Treffer zum 10:6 in der 15. Minute Bestand. Danach fing sich der große Favorit und kam mehrere Male bis auf ein Tor heran, zum ersten Mal nach Alexander Peterssons Tor zum 9:10 in der 21. Minute. Die Frisch-Auf-Profis spielten jedoch konzentriert weiter und konnten den Vorsprung bis zum 16:14-Pausenstand halten.

In der zweiten Hälfte konnte Frisch Auf seinen Vorsprung nach Gegenstößen von Heymann und Tim Kneule wieder auf vier Tore ausbauen. Doch der Pokalsieger von 2018 hielt, angefeuert von den 3753 Zuschauern in der SAP-Arena, dagegen, nutzte Göppinger Fehler aus und ging in der 51. Minute durch ein Tor von Andy Schmid erstmals überhaupt in Führung (24:23/51.). Das Spiel schien zu Gunsten der Löwen gekippt zu sein, doch Frisch Auf hielt, auch mit Hilfe von mehreren Zeitstrafen der Hausherren, dagegen, und Linkshänder Nicolai Theilinger sorgte mit seinem Energiewurf eine Sekunde vor Schluss für den 29:29-Ausgleich. In der Verlängerung mutierten Löwen-Keeper Andreas Palicka und Regisseur Schmid zu den Matchwinnern.