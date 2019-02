Frauenhandball Dezimiert an die Saale

Göppingen / Frank Höhmann

Bei Schlusslicht SV Union Halle-Neustadt bestreiten die Frisch-Auf-Handballerinnen heute um 18 Uhr ihr nächstes Erstligaspiel. Auf den ersten Blick sind sie beim noch sieglosen Neuling Favorit. „Das relativiert sich aber ganz schnell beim Blick auf den Gesundheitszustand meines Kaders“, sagt Trainer Aleksandar Knezevic.

Grippekranke Spielerinnen und die Fußverletzung von Branka Zec machen dem FA-Coach zu schaffen: „Unter der Woche war fast kein geregeltes Training möglich.“ So musste Knezevic bei den Männern anfragen, um überhaupt jemanden ins Tor stellen zu können. Denn die gegen Dortmund mit 40 Grad Fieber außer Gefecht gesetzte Edit Lengyel musste Anfang der Woche aufgrund einer allergischen Reaktion in die Klinik und stand Knezevic ebenso wenig zur Verfügung wie Zec. „Bei ihr müssen wir von Woche zu Woche schauen. Am Samstag reicht es noch nicht zu einem Einsatz“, sagt Knezevic. Die Hoffnungen ruhen nun auf Alexandra Meisl, die zusammen mit Tamara Huttenlauch bereits beim 26:30 gegen den BVB eingesprungen war. Huttenlauch wird heute in der zweiten Mannschaft gebraucht, die in der Oberliga in Mannheim antritt. Auch Annika Blanke konnte nicht trainieren und droht beim Gastspiel an der Saale auszufallen, was die Wechselmöglichkeiten für Knezevic weiter erschöpft. Zudem war Johanna Schindler nicht hundertprozentig fit.

So muss das verbleibende Team noch enger zusammenrücken und beim Neuling seine Kräfte besonders gut einteilen, um die gute Auswärtsbilanz von 10:4 Punkten auszubauen. Ob es nun ein Vor- oder Nachteil ist, in der augenblicklich angespannten Personalsituation gegen einen Kontrahenten wie Halle-Neustadt antreten zu müssen, wird sich zeigen. „Aufpassen müssen wir dort auf jeden Fall. Auch wenn Halle in der Liga noch nicht gewonnen hat, hat sich die Mannschaft im Oberhaus akklimatisiert und von Monat zu Monat besser zurechtgefunden“, weiß Knezevic.

Die beiden erreichten Punkte holte der Neuling beim heimstarken Buxtehuder SV (29:29) und gegen Borussia Dortmund (31:31). Und so liegen die „Wildcats“ am zweiten Rückrundenspieltag, obwohl noch ohne Sieg, bei vier Punkten Rückstand immer noch in Reichweite zu den Nichtabstiegsplätzen und den Teams aus Nellingen, Neckarsulm und Bensheim, gegen die man in den Hinspielen aber allesamt verlor. Die knappe Niederlage in der heimischen Sportarena gegen den Thüringer HC zeigt, dass Halle mit dem Rest der Bundesliga mithalten kann und keinesfalls vorzeitig die weiße Fahne hissen wird. Oftmals fehlte es an der Konstanz. Irgendwann folgte der Einbruch und die Mannschaft von Trainerin Tanja Logvin gab die erzielte Führung aus der Hand. So zum Beispiel gegen Leverkusen, als man zur Pause 17:11 führte, dann aber noch deutlich verlor.

Der einzige Sieg über einen Erstligisten gelang den „Wildcats“ beim 35:31 gegen Leverkusen im Viertelfinale des DHB-Pokals. Aufgrund der Bilanz zuvor und des Ausfalls von Kreisläuferin und Abwehrchefin Pia Dietz war dieser Sieg gegen den Europapokal-Anwärter nicht erwartet worden. Umso mehr freut man sich auf das Ende Mai stattfindende Final Four in Stuttgart, auch wenn es Halle dort im Halbfinale mit dem stärksten aller teilnehmenden Teams, der SG BBM Bietigheim, zu tun bekommt.

„Die Vorzeichen könnten natürlich wesentlich besser sein. Aber wir werden trotz unserer Personalprobleme versuchen, die zwei Punkte zu holen“, sagt Knezevic. Auch wenn die Fahrt an die Saale dezimiert angetreten wird, stehen im Team der Göppingerinnen noch genug gestandene Akteurinnen wie die beiden besten Torschützinnen Michaela Hrbkova und Iris Guberinic, auf die es nun noch mehr ankommt.