Handball Deutschlandreise endet

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Ein hartes Programm hat Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen derzeit zu bewältigen: Innerhalb von zehn Tagen stehen vier Begegnungen für die Schützlinge von Trainer Hartmut Mayerhoffer auf dem Programm. Vor dem Heimspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen die SG BBM Bietigheim (16 Uhr) findet am morgigen Sonntag das letzte Auswärtsspiel des Jahres bei der TSV Hannover- Burgdorf statt. Anwurf in der Tui-Arena ist um 16 Uhr (live auf Sky Sport 2 HD). Es ist das letzte von drei Spielen in fremden Hallen hintereinander.

Nach dem 29:28-Sieg im Bundesligaspiel am Sonntag bei GWD Minden gab es unter der Woche im DHB-Pokal beim SC Magdeburg eine herbe 27:40-Abfuhr. So viele Gegentore hatte es für die Grün-Weißen zuletzt im Februar 2014 unter Interimstrainer Aleksandar Knezevic gegeben: Damals kassierten die Göppinger eine 31:42-Schlappe beim baden-württembergischen Rivalen Rhein-Neckar-Löwen.

Morgen will Frisch Auf wieder an die guten Leistungen in der Liga anknüpfen, wo es zuletzt fünf Siege in sechs Spielen gab. „Genau dort wollen wir anschließen“, bestätigt Trainer Hartmut Mayerhoffer, „wir wollen es besser machen als im Pokal. Wenn uns das gelingt, dann ist in Hannover was drin für uns.“

Für Rechtsaußen Marco Rentschler, mit sechs Treffern, davon vier Siebenmetern, noch bester Göppinger Torschütze bei der bitteren Niederlage an der Elbe, gibt es für das morgige Spiel nur ein Ziel: „Wir müssen versuchen, das wieder gutzumachen. Das geht nur mit zwei Punkten.“ Ob Rentschler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, den Klub verlässt oder weiter für Frisch Auf Göppingen spielt, steht noch immer nicht fest, sagte der Linkshänder gestern. „Wir stehen im Kontakt. Es ist alles gesagt. Ich sehe uns auf einem guten Weg“, so Rentschler. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, verriet der ehemalige Bietigheimer nicht.

Im Gegensatz zu den Göppingern, die am Mittwoch aus dem Pokalwettbewerb ausschieden, hat Hannover unter der Woche das Final Four erreicht. Am Dienstag feierte das Team von Trainer Carlos Ortega im liga-internen Duell mit dem HC Erlangen einen 33:29-Heimerfolg. In der Bundesliga kassierte die TSV jedoch zuletzt fünf Niederlagen in Folge, darunter allerdings gegen starke Gegner wie den THW Kiel (25:32) und die Rhein-Neckar-Löwen (23:29).

In der niedersächsischen Landeshauptstadt kommt es morgen zu einem Wiedersehen mit den ehemaligen Göppingern Evgeni Pevnov und Kai Häfner, der gestern überraschend von Bundestrainer Christian Prokop nicht in den 18-köpfigen vorläufigen WM-Kader berufen wurde (siehe Extra-Kasten).

Frisch-Auf-Coach Mayerhoffer reist am heutigen Samstag mit dem selben Kader nach Niedersachsen, der am Mittwoch in Magdeburg unter die Räder gekommen war.