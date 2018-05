Handball Derbys in der Württembergliga ziehen Zuschauer an

Kreis Göppingen / Karl-Heinz Preusker

Die führenden Handball-Amateurmannschaften im Kreis Göppingen können sich in der Saison 2018/19 auf Derbys freuen, die die Zuschauer anlocken.

Waren in der vergangenen Runde aus dem Kreis nur der TSV Heiningen und die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf in der Württembergliga unterwegs, ist jetzt Oberliga-Absteiger SG Lauterstein dazu gekommen, sodass es im Verlauf der Saison sechs Lokalderbys gibt. Dazu kommen, zumindest für die Lautertal-Vereine, noch die Begegnungen mit dem TSB Schwäbisch Gmünd, die ebenfalls Derby-Charakter haben. Fünfter im Bund der Stauferland-Vereine ist die SG Herbrechtingen/Bolheim. Nicht all zu weit fahren müssen die Kreisvereine auch zu TSV Wolf­schlugen, TSV Deizisau, SKV Unterensingen und HSG Ostfildern, die dem Nachbarbezirk Esslingen/Teck angehören. Längere Reisen gibt es zu den Gastspielen bei HSG Langenau/Elchingen, HV Laupheim, TV Gerhausen und MTG Wangen. Rund 210 Kilometer von Göppingen entfernt ist Hohenems in Vorarlberg. War in der Vergangenheit immer wieder die Rede davon, der HC Hohenems werde in die österreichische Liga wechseln, entschloss man sich doch dazu, in Württemberg zu spielen. Offen ist noch, ob die SG Hegensberg-Liebersbronn oder der TSV Blaustein in die Gruppe Süd kommt. Die Entscheidung darüber fällt im Relegationsspiel zwischen Blaustein und dem TSV Schmiden am 31. Mai.

In der Württembergliga der Frauen wird, wenn es nach den Wünschen von Oberligist FSG Donzdorf/Geislingen geht, kein Team aus dem Kreis spielen. Dass es tatsächlich so kommt, hat die FSG selbst in der Hand, wenn sie am 27. und 31. Mai in der Relegation auf die HSG Leinfelden-Echterdingen trifft. Der Verlierer spielt 2018/19 in der Württembergliga, die FA Göppingen II als Meister in Richtung Baden-Württemberg-Oberliga verlassen hat.

Auf Landesliga-Ebene ist der Kreis durch vier Männer-Mannschaften vertreten, die Stauferland-Teams TV Altenstadt, SG Kuchen-Gingen und SG Lauterstein II sowie das HT Uhingen Holzhausen, das dem Bezirk Esslingen/Teck angehört. Sie alle müssen ebenfalls einmal in Vorarlberg antreten, beim HC BW Feldkirch.

Neu in der Frauen-Landesliga ist Aufsteiger HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf. Dort spielt auch – wie in der vergangenen Saison – die HSG Ebersbach/Bünzwangen. In dieser Staffel stehen ebenfalls Reisen nach Österreich an, zum HC Lustenau.

