Frauenhandball Der Tabellenführer kann einen Verfolger abschütteln

Bietigheim-Bissingen / cp

Auf dem Weg zum nationalen Double trifft die SG BBM Bietigheim an diesem Samstag (19 Uhr) in der MHP-Arena in der Bundesliga auf die TuS Metzingen. So könnte auch das mögliche Pokalfinale am 26. Mai in Stuttgart lauten.

In der Meisterschaftsrunde hat sich im Saisonverlauf der erwartete Dreikampf entwickelt. Bietigheim führt die Tabelle mit 28:0 Punkten vor dem Thüringer HC (26:2) und Metzingen (22:4) an. Bei einem Sieg hätten die Bietigheimerinnen den schwäbischen Rivalen als Verfolger wohl abgehängt. Das Hinspiel hat die SG BBM mit 29:25 gewonnen, die fünf vorherigen Partien endeten jeweils mit einem Bietigheimer Sieg mit einem Tor Unterschied. Neben der Heimpartie gegen den aktuellen Spitzenreiter hat Metzingen in der laufenden Saison nur noch die Partie beim Thüringer HC verloren (26:28).

Die SG BBM feierte zuletzt zwei überzeugende Auswärtssiege in Dortmund und Leverkusen. „Wir haben in der Vorrunde in Metzingen sehr gut gespielt. Daran müssen wir anknüpfen. Es wird auf jeden Fall eine interessante Begegnung zweier Spitzenmannschaften“, ist sich SG-Coach Martin Albertsen sicher.

TuS auf Abschiedstour

Den „Tussies“ aus Metzingen steht zur neuen Saison ein personeller Neubeginn bevor. Julia Behnke (Rostov-Don), Monika Kobylanska (Brest Bretagne), Julia Harsfalvi (Ungarn), Katharina Beddies (pausiert) und Shenia Minevskaja (kein neuer Vertrag) werden das Team verlassen, auch Torhüterin Isabell Roch steht vor dem Abgang, sie wechselt voraussichtlich zum BVB Borussia Dortmund. Auf ihrer Abschiedstour als Mannschaft wollen die „Tussies“ in dieser Saison aber noch etwas reißen. „Die SG BBM hat mehr individuelle Klasse, wir kommen über die Geschlossenheit“, nennt Metzingens Torfrau Roch Unterschiede. Roch spielte in der Vorsaison noch für Bietigheim. In der Nationalmannschaft bildet sie zusammen mit SG-Torfrau Dinah Eckerle ein Duo.