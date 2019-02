Frauenhandball Der nächste Schritt zur Meisterschaft

Leverkusen / Sascha Staat

Der Vizemeister der Frauen-Bundesliga eilt weiter von Sieg zu Sieg und gewann auch das 14. Saisonspiel. Da auch die Verfolger Thüringer HC und TuS Metzingen ihre Spiele am Samstag gewonnen haben, bleibt es weiter spannend im Dreikampf um die Meisterschaft. Am kommenden Samstag (19 Uhr) erwarten die Bietigheimerinnen in der MHP-Arena in Ludwigsburg im schwäbischen Derby die „Tussies“ aus Metzingen.

Wie schon vor zehn Tagen beim BVB Borussia Dortmund brauchte die Mannschaft von SG-Trainer Martin Albertsen allerdings etwas Zeit, ehe sie in die Partie fand, zumindest defensiv. Während es vorne durchaus rund lief und die ersten Angriffe allesamt zu Großchancen führten, haperte es in der Abwehr. Der Stand von 4:4 nach gut sieben Minuten war da nur die logische Konsequenz. Dennoch sah sich Elfen-Coach Robert Nijdam früh zu einer Auszeit gezwungen, nachdem Karolina Kudlacz-Gloc für die Gäste innerhalb von nur 65 Sekunden einen Doppelpack schnürte und die Polin auf 6:4 aus Sicht ihres Teams stellte. Die Ansprache des Niederländers brachte den Rheinländerinnen aber zunächst keine positive Veränderung ein. Die SG agierte zu präzise und abgeklärt, drückte auf das Tempo und spielte ihre körperliche Überlegenheit geschickt aus. Ein Höhepunkt war der Traumpaus von Torhüterin Dinah Eckerle über das ganze Feld auf Fie Woller, die dann etwas glücklich auf 13:7 (18.). Direkt im Anschluss stellte sich die Albertsen-Sieben allerdings selbst ein Bein, als Maura Visser und Woller innerhalb von nur wenigen Sekunden mit einer Zeitstrafe das Feld verlassen mussten.

SG spielt ihre Routine aus

Doch selbst die Dezimierung brachte den Tabellenführer nicht aus dem Rhythmus. Die doppelte Unterzahl konnte sogar mit 2:1 gewonnen werden, unter anderem weil die eingewechselte Anna Loerper geschickt Regie führte. Auch Torfrau Valentyna Salamakha, von der Bank kommend, glänzte an alter Wirkungsstätte. Nicht beteiligt war sie allerdings am Highlight der ersten 30 Minuten, als Kudlacz-Gloc per Kempa Woller bediente und die Dänin, dieses Mal technisch hochwertig, per Dreher auf 18:11 (24.) erhöhte.

Hoch anzurechnen war Leverkusen allerdings, dass der Kopf nicht in den Sand gesteckt wurde, ganz im Gegenteil. So gelang es dank einer starken Vanessa Fehr (fünf Paraden in gut sechs Minuten), bis zur Halbzeit auf 13:18 zu verkürzen. Mit dem Seitenwechsel war ihre gute Phase aber noch nicht vorbei. Sie entschärfte einen Siebenmeter von Loerper und entnervte auch die an diesem Abend glücklose Angela Malestein, die gleich mehrfach in aussichtsreicher Position scheiterte. Der bärenstarken Laura van der Heijden war es dann vergönnt, Fehrs Serie mit dem 19:14 ebenso wie der eigenen Torflaute ein Ende zu setzen.

Salamakha hält die Punkte fest

Aber auch Bietigheim verfügte an diesem Abend über eine starke Torfrau, denn Salamakha war in den Minuten nach der Pause ein sicherer Rückhalt. Zufrieden schien Albertsen aber trotzdem nicht zu sein, nahm er doch bei einem klaren Vorsprung (23:17) eine Auszeit. Vielleicht ahnte er, dass es noch mal eng werden würde. „Wir waren etwas unkonzentriert und zu hektisch“, erklärte der Däne im Anschluss.

Visser und Luisa Schulze sorgten mit ihren Fouls gut zehn Minuten vor Schluss wieder für eine doppelte Unterzahl. Erneut blieben die Gäste aber von großem Schaden verschont (1:1) – auch weil es Leverkusen an Cleverness mangelte. So fuhr die SG fast auf den Tag genau ein Jahr nach der bitteren 18:21-Pleite bei den Elfen einen wichtigen Erfolg ein und baute die Bilanz auf nun 28:0 Zähler aus. Entsprechend zufrieden war Albertsen nach der Partie. „Dass wir hier 32 Tore machen, ist überragend“, freute sich der Däne. Das Duell mit Metzingen am Samstag in Ludwigsburg kann also kommen, auch wenn für den nächsten Sieg eine Leistungssteigerung noch von Nöten ist.