Trotz zuweilen durchwachsener Leistungen hat Bundesligist Frisch Auf Göppingen die Chance, wieder im EHF-Cup zu spielen.

Obwohl die Bundesliga- Handballer von Frisch Auf Göppingen schon zwölf Niederlagen kassierten, davon sechs in eigener Halle, haben sie die Teilnahme am EHF-Pokal vor dem heutigen Heimspiel gegen den HC Erlangen (Anwurf 19 Uhr/live auf Sky Sport 4) noch nicht aus den Augen verloren.

Der Abstand zu Platz fünf, den derzeit die MT Melsungen belegt und der auf jeden Fall für die Europapokal-Qualifikation reicht, beträgt momentan vier Punkte. Zwischen dem Achten Frisch Auf Göppingen und Melsungen schielen auch der Sechste Bergischer HC und der Siebte Füchse Berlin auf die begehrten Europacup-Ränge. Selbst Platz sechs würde für die EHF-Cup-Qualifikation reichen, falls der deutsche Rekordmeister THW Kiel am 17./18. Mai das Final Four in diesem Wettbewerb in eigener Halle gewinnen sollte.

„Wir sind im Kampf um Platz sechs dabei und haben mit Berlin und dem BHC ein vergleichbares Restprogramm. Wir wollen es knapp gestalten“, gibt sich Christian Schöne, Sportlicher Leiter der Göppinger, kämpferisch. Grundsätzlich könne jeder jeden schlagen. Aber zunächst zähle nur der Donnerstag, wenn Frisch Auf die Erlanger empfängt.

Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer nimmt das Wort Europapokal bewusst nicht in den Mund. „Wir haben noch genügend Ziele. Es geht um die Weiterwicklung der Spieler und der Mannschaft für die neue Saison“, erklärt der Übungsleiter.

Gegen den HC Erlangen wollen die Frisch-Auf-Profis den nächsten Schritt Richtung Europa machen. Frisch-Auf-Torhüter Daniel Rebmann weiß um die Schwere der Heimaufgabe gegen den Tabellenzehnten. „Erlangen hat gute Rückraumschützen, sie haben eine kampfstarke Mannschaft. Wir müssen den Kampf annehmen“, fordert er.

Im besonderen Blickpunkt steht heute der Erlanger Nicolai Theilinger, der im Sommer zu Frisch Auf wechseln wird. „Nach längerer Pause ist er im Moment nach der Verletzung von Christoph Steinert sehr gefordert. Er spielt ordentlich und konstant und geht dahin, wo es wehtut. Er wird gegen uns besonders motiviert sein“, vermutet der Sportliche Leiter Schöne.