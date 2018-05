Göppingen Das Final Four der Frustrierten

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Sowohl Frisch Auf Göppingen als auch der SC Magdeburg hatten sich für das Endrundenturnier viel vorgenommen.

Ebenso wie im vergangenen Jahr wollten die Handballer von Frisch Auf Göppingen auf internationalem Parkett wieder zuschlagen und zum dritten Mal hintereinander den EHF-Pokal gewinnen. Das Unternehmen Titelverteidigung scheiterte jedoch bereits im Halbfinale des Final-Four-Turniers in Magdeburg. Gegen die Füchse Berlin gab es eine 24:27 (13:13)-Niederlage. Doch für das Team war das Aus in der Vorschlussrunde kein Beinbruch, obwohl es unmittelbar nach dem Spiel wehtat.

„Natürlich sind wir enttäuscht“, bekannte Regisseur Tim Kneule, „aber wir sind erneut bis ins Final Four vorgedrungen und haben an der Sensation geschnuppert.“ Lange hielt der Außenseiter gegen die Hauptstädter mit. Sebastian Heymann hatte gut vier Minuten vor Schluss die Chance, zum 25:25 auszugleichen, traf jedoch nur den Pfosten. Danach markierte Berlin noch zwei Tore und gewann mit 27:24.

Ebenso enttäuscht über sein Halbfinal-Aus wie die Göppinger war Gastgeber SC Magdeburg, der gegen St. Raphael mit 27:28 (13:13) den Kürzeren zog. „Das war die schlimmste Niederlage in meiner sportlichen Laufbahn“, meinte der völlig frustrierte SCM-Trainer Bennet Wiegert. Den Titel holten sich die Füchse Berlin mit einem 28:25 (14:13)-Triumph über St. Raphael.

Die Trauer über die erste Europapokal-Niederlage der Frisch- Auf-Handballer nach 22 Begegnungen wich schnell der Einsicht, dass eine Saison ohne EHF-Cup- Teilnahme auch sein Positives haben kann. „Es war schwer, in der Liga die Konstanz zu wahren und gleichzeitig im EHF-Cup stark zu spielen. Das hat uns in der Liga ein paar Punkte gekostet. Wir können uns in der kommenden Saison auf die Bundesliga fokussieren und dort eine stabile Basis schaffen“, erklärt Geschäftsführer Gerd Hofele. Zunächst wolle man nun die letzten Saisonspiele beim TVB Stuttgart am Donnerstag und am Sonntag zu Hause gegen GWD Minden so erfolgreich wie möglich gestalten, um dann am 34. Spieltag nach Flensburg zu fahren. Danach soll die komplette Saison mit Bundesliga und EHF-Pokal analysiert werden, inklusive aufgekommener Dissonanzen zwischen Trainer Rolf Brack und der Mannschaft.

Frisch-Auf-Kreisläufer Jacob Bagersted, der an alter Wirkungsstätte frenetisch begrüßt wurde, sieht die mindestens einjährige Abstinenz der Göppinger auf internationalem Parkett – die Grün-Weißen hätten das Final Four gewinnen müssen, um auch 2018/2019 im EHF-Cup spielen können – Vorteile für den Liga- Alltag in der nächsten Runde. „Im Moment kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass Frisch Auf nicht im Europapokal spielen wird, aber für den Verein ist es vielleicht ganz gut, wenn die vielen Reisetage wegfallen. Wir können eine super Bundesliga-Saison spielen“, hofft der Däne.

Für Frisch-Auf-Coach Brack, der in seiner Karriere noch nie einen internationalen Titel gewann, zerplatzte mit dem Halbfinal-K.o. „ein Lebenstraum“, wie er sagte. Dennoch zog der 64-Jährige eine positive Bilanz. „Wir haben viele schöne Erinnerungen an die Auswärtsspiele im EHF-Pokal, aber wir hatten auch einen hohen Substanzverlust.“ Für die nächste Bundesliga-Saison sei die verpasste Qualifikation für den EHF-Cup ein klarer Vorteil. Jetzt muss das Team weniger Spiele be­streiten.

Frisch Auf Göppingen: Rebmann (n.e.), Prost; Kneule (2), Ritterbach (1), Damgaard (2), Heymann (3), Bagersted (3), Sesum (1), Fontaine (n.e.), Schiller (6/3), Pfahl, Rentschler (4), Nägele (n.e.), Schöngarth (n.e.), Kozina (2).

Füchse Berlin: Heinevetter, Stochl (ab 13.); Wiede (4), Elisson (4), Milde, Vukovic, Struck, Mandalinic, Gojun (1), Lindberg (9/2), Zachrisson (4), Schmidt, Reißky, Koch (3), Drux (2).

Schiedsrichter: Bronovsky/Canda (Slowakei).

Zeitstrafen: 4:12 Minuten.

Zuschauer: 6200.