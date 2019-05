Spiele zwischen Frisch Auf Göppingen und dem HC Erlangen waren seit dem Aufstieg der Franken in die Handball-Bundesliga vor drei Jahren stets knappe Angelegenheiten. Der höchste Sieg in einem direkten Duell gelang dem HCE im April 2017 mit einem 30:26 in eigener Halle über die Grün-Weißen. Am Donnerstag um 19 Uhr (live auf Sky Sport 4 HD) treffen die beiden Klubs in der EWS-Arena erneut aufeinander.

In der Hinrunde setzte sich Frisch Auf durch ein Tor von Linkshänder Nemanja Zelenovic drei Sekunden vor dem Ende mit 25:24 durch. Den Erlanger Treffer zum 24:24 hatte damals ein gewisser Nicolai Theilinger erzielt, der in der kommenden Saison für die Göppinger auflaufen wird.

Auch für das Rückspiel rechnet Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer mit einem knappen Ausgang. „Das Spiel wird so ähnlich wie in der Hinrunde laufen. Erlangen hat eine physisch starke Mannschaft, die über das Tempospiel kommt“, charakterisiert er den morgigen Gegner. Dabei hebt Mayerhoffer Rückraumakteur Nico Büdel besonders hervor. „Über ihn läuft viel. Außerdem ist er sehr torgefährlich“, warnt der Göppinger Coach vor dem zweitbesten Torschützen der Franken.

Erneut verzichten muss Mayerhoffer auf Rückraumshooter Ivan Sliskovic, der nach wir vor von einer Virusinfektion geschwächt ist. Heute soll eine abschließende Untersuchung vorgenommen werden, um Klarheit über seinen Gesundheitszustand zu schaffen. Dass der Kroate erneut an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt sein könnte, schlossen sowohl Mayerhoffer als auch sein Sportlicher Leiter Christian Schöne gestern erneut aus.

Im Heimspiel gegen Erlangen möchte Frisch Auf an die Leistung beim 30:25-Sieg in Lemgo anknüpfen. Bei seinem Team hat der Göppinger Trainer einen klaren Aufwärtstrend erkannt. „Wir haben gegen Ludwigshafen, Flensburg und Lemgo fünf gute Halbzeiten gespielt. Diesen Weg wollen wir fortsetzen“, erklärt Mayerhoffer.

Gegen Erlangen wollen die Göppinger auch ihre schwache Heimbilanz aufpolieren. In der EWS-Arena hat Frisch Auf bislang weniger Punkte gesammelt (15:13) als in der Fremde (17:13). Dass sein Team einen Heimkomplex hat, bestreitet Mayerhoffer allerdings. „Man muss auch sehen, gegen wen wir zu Hause gespielt haben“, sagt er, „da ging es zum Beispiel gegen Kiel, Melsungen und Flensburg. Wir haben nicht extrem schlecht gespielt.“

Info Für die Heimpartie gegen den HC Erlangen wurden bislang 3650 Eintrittskarten verkauft. Es gibt noch Tickets in allen Kategorien.