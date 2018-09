Handball Brüderduell im Bundesliga-Derby

Göppingen / Harald Betz

Wetten und die damit verbundenen Einsätze sind keine abgeschlossen, das Derby-Thema wird in der Familie eher gemieden, die Favoritenrolle aber ist längst vergeben: Wenn am morgigen Sonntag (16 Uhr, Egetrans-Arena) in der Handball-Bundesliga der Tabellenvierte Frisch Auf Göppingen (8:2 Zähler) beim punktlosen Schlusslicht SG BBM Bietigheim (0:10) aufläuft, kommt es auch zum Brüderduell zwischen Kreisläufer Patrick (27 Jahre/Bietigheim) und Rechtsaußen Marco Rentschler (23/Göppingen).

„Ich spiele das allererste Mal gegen meinen Heimatverein und damit auch gegen meinen Bruder“, weiß Linkshänder Marco, der 2015 unter den Hohenstaufen wechselte und am Sonntag an der Enz seine Eltern, weitere Familienmitglieder, Freunde und Bekannte in der Halle versammelt weiß. „Die unterstützen einen Tick mehr die SG“, schätzt Marco Rentschler, der sich in Göppingen längst eingelebt hat und sich bei den Grün-Weißen eine Vertragsverlängerung des Ende der Saison auslaufenden Kontrakts vorstellen kann. „Es ist früh in der Saison und ich habe mich mit diesem Thema noch kaum beschäftigt, aber Frisch Auf ist mein erster Ansprechpartner“, so der flinke junge Mann, der in seiner Start-Saison unglaublich großes Pech mit schweren Knieverletzungen hatte. Derzeit passe es körperlich: „Ich hoffe, ich habe beim Thema Verletzungen alles abgehakt.“

Aktuell freut sich Rentschler mit seinen Teamkollegen über einen respektablen Rundenauftakt. „Hätte uns einer vor der Saison 8:2 Punkte versprochen, hätten alle mit einem Lächeln unterschrieben“, ordnet der Flügelspieler die vier Siege mit der Erkenntnis ein, „dass wir wieder Partien gegen große Namen und enge Spiele gewinnen können“. Wichtig sei die größere Konstanz bei den Erstliga-Auftritten. Trainer Hartmut Mayerhoffer hat an dieser positiven Entwicklung laut Rentschler, der schon in Bietigheim unter dem Augsburger spielte, „einen sehr großen Anteil“. Mayerhoffer sei akribisch und fordernd, gleichzeitig habe er ein Händchen für den Umgang mit den Spielern und suche stets das Gespräch. „Ich schätze ihn sehr für seinen Mittelweg aus Kumpeltyp und Autoritätsperson“, so Rentschler, den momentan der niedrige Schnitt bei den Gegentoren besonders stolz macht: „Das ist das Ergebnis der guten Zusammenarbeit von Abwehr und Torhüter.“

Nach dem Derby-Erfolg über Stuttgart wäre nun alles andere als ein Göppinger Sieg in Bietigheim eine große Überraschung. „Wir sind auf dem Papier klarer Favorit, was der Blick auf die Tabelle zeigt und was die Voraussetzungen der Vereine angeht. Aber wir wissen alle, dass man in der Liga niemand unterschätzen soll“, warnt Rentschler, „Bietigheim hat in den letzten Spielen teilweise 50 Minuten richtig gut gespielt, ist dann aber eingebrochen.“ Zuletzt hatte es für den Liga-Neuling unter Mayerhoffer- Nachfolger Ralf Bader eine 20:34- Pleite in Kiel gegeben. Bleibt der Blick auf ein ganz besonderes Erfolgserlebnis in der Bundesliga-Saison 2014/15 für die Bietigheimer, damals mit Marco und Patrick im gleichen Team unter Hartmut Mayerhoffer: Nach einem 7:9-Pausenstand gewann der spätere Absteiger in der ausverkauften Ludwigsburger Arena mit 29:25 über Frisch Auf, die Torhüter Darko Stanic (SG) und Nikola Marinovic (Frisch Auf) prägten das Duell. „Das war für uns ein Wahnsinns-Erlebnis, es gab nicht mehr viele Situationen dieser Art in der damaligen Saison“, erinnert sich Marco Rentschler, „aber diesen Sonntag läuft es hoffentlich andersrum.“