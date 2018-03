Europameisterschaft Breidert-Abschied mit EM-Gold

Platzierungsspiele bereits am Tag zuvor

Polizei-EM Am finalen Wochenende der Polizei-EM im Frauenhandball sicherte sich am Samstag in der Heininger Voralbhalle die Niederlande mit einem 20:16 über die Schweiz den siebten Platz, Rang fünf ging mit einem 29:26 über Ungarn an Dänemark. In den Halbfinals schlug Frankreich das Team Österreichs mit 28:16, Titelverteidiger Norwegen zog gegen Gastgeber Deutschland (Verena Breidert traf elf Mal) mit 19:28 den Kürzeren. Am gestrigen Finaltag in der EWS-Arena sicherte sich Deutschland mit einem 33:25 über Frankreich zum dritten Mal EM-Gold, Rang drei ging an Norwegen nach einem 32:25 gegen Österreich.

Fototermin Am Donnerstag nutzten fast alle EM-Teams die Chance, das Bundesligaspiel der Frisch-Auf-Handballer gegen Melsungen zu besuchen. Danach machte die niederländische Mannschaft ein besonderes Erinnerungsfoto mit den Gästespielern Tobias Reichmann und Landsmann Jeffrey Boomhouwer. haz