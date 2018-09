Handball Bönnigheim verpasst die Überraschung

Ditzingen / dz

Bis sechs Minuten vor dem Abpfiff schnupperten die Handballer des TSV Bönnigheim beim favorisierten Württembergliga-Absteiger TSF Ditzingen an einer Überraschung. Doch nach dem 26:26-Ausgleich durch zwei Kontertore von Tobias Daub, leisteten sich die bis dahin bravourös kämpfenden und auch spielerisch gegenüber der Vorwoche verbesserten Gäste fünf technische Pannen in Folge. Dazu kam noch eine direkte Rote Karte für Constantin Schuster in der 57.Minute. Diese Fehlerkette in dieser ganz entscheidenden Phase sorgte dafür, dass Ditzingen vor eigenem Publikum auf 29:26 davonziehen konnte. Bönnigheims mit sechs Toren erfolgreichster Werfer an diesem Abend konnte nur noch für die Ergebniskosmetik zum 29:27 – Endstand sorgen.

Daub auf der rechten Außenbahn sowie Jaron May auf links, mit fünf Treffern zweitbester TSV-Schütze, hatten sich die Kritik an der schwachen Chancenverwertung zum Saisonauftakt gegen Oeffingen sichtlich zu Herzen genommen, und steuerten immerhin elf der 27 Bönnigheimer Auswärtstore bei.

Zu viele einfache Tore

„Das war einfach schade für uns, weil wir ganz gut und diszipliniert gespielt haben. In der ersten Halbzeit haben wir noch etwas zu viele einfache Tore bekommen, und am Schluss schmeißen wir dann zu viele Bälle weg, um sich belohnen zu können“, kommentierte Bönnigheims Coach Sven Kaiser das Spiel.

Die Anfangsphase ging eindeutig an die Gäste, die nach fünf Minuten durch Tore von Track, Schuster und Mathias Hepperle mit 3:1 vorne lagen. Dazu konnte sich Ferdinand Schelling im TSV-Gehäuse durch einen gehaltenen Tempogegenstoß auszeichnen. Bis zum 10:10 hielt der TSV das Spiel ausgeglichen, ehe die Gastgeber den baumlangen Johannes Franz einwechselten. Dieser sorgten mit seinen Gewaltwürfen aus dem Rückraum fast im Alleingang dafür, dass seine Farben beim 16:11 erstmals deutlich in Führung lagen. Bis zur Pause kam Bönnigheim auf drei Tore zum 14:17 heran.

Nach dem Wechsel blieb das Spiel spannend. Zwar waren die Gastgeber Mitte der zweiten Hälfte auf 25:21 enteilt, doch Bönnigheim kämpfte sich zurück und hatte den Gegner beim 26:26 stark verunsichert und am Rande einer Heimniederlage. Doch zu mehr wollte es nicht reichen. Am kommenden Samstag (20.15 Uhr) erwarten die Bönnigheimer nun den TSV Schmiden 2.

TSV Bönnigheim: Schelling, Nicht - Daub (6), Hepperle (1), Jonas May (1), Jaron May (5), Schuster (4), Track (3), Dominic Zäh (3/1), Stierl (2), Zundel, Böer, Strapko (2).